Присвоение чужого имущества дорого обошлось

В отношении гражданина S.A., совершившего преступление, связанное с присвоением чужого имущества, приговором суда по уголовным делам Околтинского района Сырдарьинской области от 26 ноября 2025 года назначено наказание в виде штрафа в размере 103 миллионов 700 тысяч сумов.

Обеспечение исполнения данного судебного решения было возложено на Сырдарьинский районный отдел Бюро принудительного исполнения.

В ходе исполнительных действий, поскольку штраф не был уплачен в установленный добровольный срок, были начаты принудительные исполнительные действия, а имущество должника арестовано.

В результате принятых мер с должника полностью взысканы штраф в размере 103 миллионов 700 тысяч сумов и исполнительский сбор в размере 5 миллионов 185 тысяч сумов.

Таким образом, исполнительный документ был исполнен в установленном порядке и производство завершено.