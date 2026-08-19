Лидер Ювентуса после нападения болельщика тренировался отдельно

·23·Спорт
Лидер Ювентуса после нападения болельщика тренировался отдельно

Итальянский клуб «Ювентус» приступил к очередной тренировке под руководством главного тренера Лучано Спаллетти, однако туринская команда не смогла заниматься в полном составе. Как сообщает Goal.com, ряд футболистов из-за физического состояния и небольших травм был вынужден тренироваться по индивидуальной программе. Об этом сообщает Goal.com.

В их числе оказался один из основных защитников команды Федерико Гатти, который восстанавливается после неприятного инцидента, произошедшего по окончании товарищеского матча в минувший понедельник. По данным источника, защитник получил травму лодыжки из-за удара болельщика, выбежавшего на поле в конце игры.

Кадровые проблемы и состояние Гатти

Как сообщает Джанлука Ди Марцио, после инцидента с болельщиками Федерико Гатти в качестве меры предосторожности перевели на индивидуальные тренировки. Специалисты не считают состояние футболиста серьезным и ожидают его скорого возвращения в общую группу.

Кроме того, на базе «Континаса» еще несколько футболистов занимались по индивидуальной программе. В частности, нападающий Аркадиуш Милик пропустил полноценную тренировку из-за небольшого дискомфорта в области спины, а Джефф Эхатор продолжает восстановление отдельно от команды.

Андреа Камбьязо скоро вернется в строй

Еще один важный игрок туринцев, Андреа Камбьязо, также тренировался по индивидуальной программе из-за небольшой проблемы с лодыжкой. Однако тренерский штаб оптимистично оценивает его состояние.

По прогнозам медицинского штаба клуба, уже завтра Андреа Камбьязо должен присоединиться к тренировкам в общей группе. Это стало важной положительной новостью для Лучано Спаллетти накануне предстоящих матчей команды.

ЮвентусФедерико ГаттиЛучано СпаллеттиСерия АФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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