Кёртис Джонс может покинуть Ливерпуль и перейти в Интер

·1·Спорт
Кёртис Джонс может покинуть Ливерпуль и перейти в Интер

Действующий чемпион Италии «Интер» близок к завершению трансфера полузащитника «Ливерпуля» Кёртиса Джонса. По данным BBC Sport, миланский гранд готовится заплатить за английского футболиста около 30 миллионов фунтов стерлингов, и в переговорах достигнут серьёзный прогресс. Об этом Goal.com сообщает .

Представители Серии А определили 25-летнего футболиста как главную цель, чтобы омолодить состав и расширить варианты в центре поля. Сейчас стороны согласовывают последние детали трансфера, и в Италии уверены, что сделка будет официально объявлена в ближайшие дни.

Ход трансферных переговоров

«Интер» пытался подписать этого футболиста ещё в начале лета. В июне «Ливерпуль» отклонил устное предложение итальянского клуба на 21,7 миллиона фунтов стерлингов, тогда как мерсисайдцы оценивали своего воспитанника в 35 миллионов фунтов. На переговоры также повлияло то, что до окончания действующего контракта футболиста оставался один год.

Тем не менее в ходе переговоров последних недель разница в оценках клубов существенно сократилась. Руководство «Ливерпуля» настаивало на сумме, соответствующей опыту игрока и его статусу воспитанника клуба, и в итоге стороны приблизились к соглашению на 30 миллионов фунтов.

Путь Кёртиса Джонса в «Ливерпуле»

Для Кёртиса Джонса этот трансфер станет завершением долгого и запоминающегося периода в мерсисайдском клубе. Он присоединился к академии «Ливерпуля» всего в девятилетнем возрасте, прошёл через юношеские команды и стал важным игроком основного состава. С момента дебюта под руководством Юргена Клоппа в 2019 году он провёл за команду 228 матчей.

В прошлом сезоне футболист принял участие в 49 матчах во всех турнирах, однако лишь в 18 из них вышел в стартовом составе в матчах Премьер-лиги. Конкуренция при Арне Слоте и приостановка переговоров о продлении контракта усилили желание Джонса продолжить карьеру в Италии.

Кёртис ДжонсИнтерЛиверпульТрансферСерия A
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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