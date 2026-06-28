Лионель Месси установил очередной рекорд: Аргентина победила Иорданию

Сборная Аргентины провела матч против Иордании в последнем туре группового этапа чемпионата мира и одержала победу со счетом 3:1. Эта встреча не только закрепила лидерство команды в группе, но и стала запоминающейся благодаря очередному историческому достижению Лионеля Месси. Легендарный нападающий стал первым футболистом в истории турнира, забившим голы в семи матчах подряд. Об этом сообщает Goal.com .

Подопечные Лионеля Скалони начали игру с ожидаемым значительным преимуществом. Завладев контролем над мячом с первых минут, «Альбиселесте» открыли счет уже на 14-й минуте. Полузащитник Джовани Ло Чельсо мастерски исполнил штрафной удар, отправив мяч в ворота соперника. Этот гол вновь доказал, что атакующий потенциал Аргентины зависит не только от Месси.

На 31-й минуте встречи Аргентина еще больше увеличила преимущество. После подачи углового в штрафной площади соперника было совершено нарушение, и судья назначил пенальти. Лаутаро Мартинес хладнокровно реализовал одиннадцатиметровый, доведя счет до 2:0. Весь первый тайм полностью прошел под контролем представителей Южной Америки.

Сопротивление Иордании и ответ Месси

Во втором тайме сборная Иордании проявила неожиданную активность. Муса Тамари, вышедший на замену, воспользовался пробелом в обороне Аргентины и сумел сократить отставание. Этот гол на некоторое время внес нервозность в игру, и Лионель Скалони решил задействовать Лионеля Месси, находившегося на скамейке запасных.

Месси, вышедший на поле на 60-й минуте, обеспечил долгожданный результат. В своем традиционном стиле он точно поразил нижний угол ворот соперника ударом со штрафного. Как пишет издание Goal.com, с этим голом Аргентина стала первой командой после сборной Японии в 2010 году, забившей два гола со штрафных в одном матче.

Завершив групповой этап со стопроцентным результатом, Аргентина теперь выйдет на поле против сборной Кабо-Верде в плей-офф. Перед этим поединком, который пройдет в Майами, болельщиков радует отличная спортивная форма основных нападающих и полузащитников команды.