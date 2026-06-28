В решающем матче группового этапа чемпионата мира сборная Англии одержала уверенную победу над Панамой со счетом 2:0. Этот результат позволил подопечным Томаса Тухеля занять первое место в группе Л. Главным героем встречи стал звездный игрок «Реал Мадрида» Джуд Беллингем, который привлек внимание болельщиков не только своим мастерством, но и самоотверженностью ради командного успеха. Об этом сообщает Goal.com.

22-летний полузащитник на протяжении всей игры находился в центре каждой опасной атаки англичан. Хотя в первом тайме прорвать оборону Панамы было сложно, во втором тайме Джуд Беллингем сумел открыть счет после подачи с углового. Это стало его вторым голом на текущем турнире. Однако в послематчевом интервью футболист отметил, что больше всего его порадовал момент с голевой передачей, чем сам забитый мяч.

Исторический ассист и рекорд Гарри Кейна

Точная передача Джуда Беллингема приобрела историческое значение для Гарри Кейна. Нападающий «Баварии» эффективно воспользовался моментом и забил свой 11-й гол на чемпионатах мира. По сообщению Goal.com, этим голом Гарри Кейн обошел легендарного Гари Линекера, став лучшим бомбардиром сборной Англии в истории чемпионатов мира.

«Меня больше порадовал ассист, чем гол. Помочь нападающему такого уровня, как Гарри Кейн, — большая честь. Он преданный капитан и настоящий лидер, он заслуживает всех достижений», — отметил Джуд Беллингем по окончании матча. Звезда «Реал Мадрида» на данный момент признается единственным футболистом в составе Англии, демонстрирующим стабильно высокую игру.

Тактические изменения и следующий этап

В перерыве Томас Тухель поручил своим подопечным сохранять спокойствие и немного увеличить скорость в атаке. Несмотря на плотную оборону сборной Панамы, англичане полностью взяли темп игры под контроль во втором тайме. Это привело к усталости защитников соперника и их ошибкам.

Заняв первое место в группе, Англия теперь выйдет на поле против сборной ДР Конго в четвертьфинале. Ожидается, что этот матч пройдет в городе Атланта, США. По словам Джуда Беллингема, основная цель команды — расти поэтапно и улучшать качество игры в каждом матче.

В настоящее время сборная Англии проходит в стадию плей-офф в качестве одного из главных фаворитов. Великолепный тандем Гарри Кейна и Джуда Беллингема вывел атакующий потенциал команды на новый уровень. Болельщики и эксперты с большим интересом ждут результатов этого дуэта в следующих играх.