Gigabyte представила видеокарты RTX 5080 Infinity к 40-летию бренда

·2·Технологии
Gigabyte представила видеокарты RTX 5080 Infinity к 40-летию бренда

Компания Gigabyte, один из ведущих игроков на рынке компьютерных технологий, в рамках празднования своего 40-летнего юбилея анонсировала модели Aorus GeForce RTX 5080 Infinity 16G и Aorus GeForce RTX 5080 Infinity Wood 16G, входящие в линейку графических процессоров нового поколения. Эти устройства привлекают внимание специалистов отрасли не только высокой производительностью, но и оригинальной концепцией дизайна. Об этом сообщает Ixbt.com сообщает в материале.

Дизайн серии Infinity вдохновлен авиационными двигателями и оснащен круглыми элементами и современными системами подсветки. По данным ixbt.com, стандартная версия выполнена в темном киберспортивном стиле, в то время как вариант Wood выделяется серебристым корпусом и декоративными вставками с текстурой дерева. Стоит отметить, что производитель уточнил: это не настоящее дерево, а его высококачественная имитация.

Технические характеристики и производительность

Обе видеокарты основаны на архитектуре NVIDIA Blackwell и оснащены 16 GB памяти GDDR7 с 256-битной шиной. Это значительно увеличивает скорость передачи данных в играх и при выполнении сложных графических задач. Версия Wood имеет заводской разгон (overclock), при котором частота увеличена с базовых 2617 MHz до 2805 MHz.

В вопросе системы охлаждения Gigabyte применила свою новую технологию Windforce Hyperburst. Ее главной особенностью является конструкция Double Flow Through, при которой левый и правый вентиляторы направляют холодный воздух непосредственно на модуль охлаждения. Такой подход позволяет улучшить воздушный поток до 58% по сравнению с традиционными системами.

Инновационные решения и Project Stealth

Еще одной важной особенностью новых видеокарт является двусторонняя вентиляция задней панели. Это не только повышает эффективность охлаждения, но и способствует снижению уровня шума при высоких нагрузках. Для геймеров и профессиональных монтажеров этот аспект может стать важным фактором обеспечения стабильной работы в течение длительного времени.

Кроме того, устройства поддерживают технологию Project Stealth. В рамках этой системы разъем питания перенесен на заднюю сторону платы. Такое решение помогает скрыть кабели внутри корпуса компьютера и придает внутреннему виду системного блока более эстетичный вид.

На данный момент точная информация о розничной цене этих юбилейных моделей и сроках их поступления на рынок не предоставлена, однако эксперты предполагают, что они будут выпущены ограниченным тиражом.

GigabyteNVIDIARTX 5080ТехнологииBlackwell
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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