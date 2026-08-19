От главного тренера «Ювентуса» Лучано Спаллетти требуют только побед

Руководство итальянского «Ювентуса» поставило перед главным тренером Лучано Спаллетти единственную задачу — выиграть чемпионат. Как сообщает GOAL.ком, владелец клуба Джон Элканн, оценивая результаты команды в прошлом сезоне, ясно дал понять, что период поблажек для тренера завершён и теперь права на ошибку нет. Несмотря на то что в конце прошлого сезона команда заняла шестое место в Серии А, работа специалиста была оценена положительно. Об этом сообщает Goal.com.

Тем не менее для туринского клуба четвёртое место является лишь финансовым минимумом, но оно совершенно не соответствует высоким амбициям болельщиков и руководства «Ювентуса». Поскольку команда не выигрывала чемпионат Серии А с 2020 года, в новом сезоне от неё требуют бороться только за первое место. Руководство клуба подчёркивало, что новым руководителям будет предоставлено время, однако от главного тренера Лучано Спаллетти требуют немедленного результата.

Трансферы и изменения в составе

В летнее трансферное окно руководство клуба постаралось выполнить все требования Лучано Спаллетти. Хотя не удалось подписать Душана Влаховича, а также опытных вратарей Алиссона или Эмилиано Мартинеса, состав пополнили другие футболисты, которых запрашивал тренер. Были приобретены Вичарио, Зеки Челик, Джон Лукуми, Алайбегович и Экхатор, а Джереми Бога удалось сохранить в команде.

Одновременно продолжается работа по разгрузке состава. Опенда и Аджич, покинувшие клуб, уже забили в первых официальных матчах за свои новые команды — соответственно «Лион» и «Сассуоло». Команду также покинул Рухи, а переговоры о продаже Ди Грегорио, одного из защитников и нескольких полузащитников продолжаются. Кроме того, руководство поддерживает решение главного тренера предоставить Дугласу Луису ещё один шанс.

Тень Антонио Конте

Матч в городе Фрозиноне, который состоится в воскресенье, станет серьёзным испытанием для нового «Ювентуса» под руководством Лучано Спаллетти. Начиная с этой встречи команда обязана показать себя на сто процентов, иначе могут начаться разговоры об отставке тренера. Если сезон начнётся неудачно, вокруг туринского клуба сразу же может появиться тень Антонио Конте.