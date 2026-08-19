Известный узбекский блогер и боец «Maxa.dxb» задерживается в Казахстане

·35·Общество
Известный узбекский блогер и боец «Maxa.dxb» задерживается в Казахстане

Узбекистанец, известный инстаблогер и боец поп-MMA Махмуд Хикматов («Maxa.dxb») оказался в центре громкого международного уголовного дела. Агентство по финансовому мониторингу Республики Казахстан официально объявило 26-летнего спортсмена-блогера в международный розыск и санкционировало его арест. В какой именно незаконной схеме он стал главным исполнителем?

Сеть нелегальных казино и блогеров: как работала преступная схема?

Как сообщает издание Sports.kz со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу Казахстана, на территории страны действовала крупная сеть по продвижению нелегальных онлайн-казино и отмыванию денежных средств через криптовалюту и эквайринг.

Чтобы вовлечь местных жителей в азартные игры, организаторы воспользовались услугами именно узбекского блогера:

"С целью масштабного продвижения интернет-казино организаторы привлекли блогера Хикматова М. У. Ему было поручено убедить известных инфлюенсеров в Казахстане размещать рекламный контент, собирать данные об охвате их аудитории и статистике в социальных сетях, а также устанавливать цены на рекламу."

из сообщения Агентства по финансовому мониторингу Казахстана

Блогер в розыске и основные факты дела

Показатель

Сведения о лице и детали уголовного дела

Разыскиваемое лицо

Хикматов Махмуд Умидович (19.02.2000 г.р.)

Псевдоним / статус

«Maxa.dxb», блогер и боец поп-MMA

Вид розыска

Международный розыск (Агентство по финансовому мониторингу Казахстана)

Решение суда

Заочно санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу

Основное обвинение

Реклама нелегальных интернет-казино и привлечение инфлюенсеров

Спортивная деятельность

Участник медиалиги RUH Fighting Championship (RFC) в Алматы

От боёв в Алматы до международного розыска

Махмуд Хикматов приобрёл большую популярность среди молодёжи Казахстана и Узбекистана не только благодаря блогерской деятельности, но и своим выступлениям в престижной медиалиге RUH Fighting Championship (RFC), проходящей в Алматы. Однако участие в маркетинге нелегальных азартных игр нанесло серьёзный удар по его спортивной и творческой карьере.

В настоящее время правоохранительные органы Казахстана проводят активные оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения Хикматова и просят граждан сообщить в агентство, если они его увидят.

Как вы считаете, какие строгие меры наказания следует применять к известным блогерам и спортсменам за рекламу нелегальных онлайн-казино и азартных игр?

Оставляйте свои мнения в комментариях и немедленно поделитесь этим предупреждающим сообщением со всеми близкими в социальных сетях!

Махмуд ХикматовКазахстанАлматыInstagramRUH Fighting Championship
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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