В США установлен новый абсолютный рекорд по стоимости самого дорогого автомобиля

В истории автомобилестроения США установлен новый абсолютный рекорд по стоимости самого дорогого автомобиля. Легендарный автомобиль Shelby Cobra Daytona Coupe, выпущенный в 1964 году, был продан на аукционе Gooding & Christie's за рекордные 42,9 миллиона долларов.

Изначально эту уникальную модель оценивали более чем в 25 миллионов долларов, однако в итоге она нашла покупателя почти вдвое дороже ожидаемой суммы. Таким образом, автомобиль почти вдвое превзошёл предыдущий национальный рекорд, установленный автомобилем Duesenberg SSJ 1935 года выпуска, который был продан в 2018 году за 22 миллиона долларов.

Рекорд американских автомобилей и основные детали

Показатель Shelby Cobra Daytona (1964) Duesenberg SSJ (1935) — предыдущий рекорд Итоговая цена продажи 42,9 миллиона долларов 22 миллиона долларов (2018 год) Первоначальная оценка 25+ миллионов долларов — Аукционный дом Gooding & Christie's — Количество выпущенных экземпляров Всего 6 экземпляров Уникальный эксклюзивный экземпляр Гоночная история «24 Hours of Le Mans», Nürburgring Классическая коллекционная модель

Соперник Ferrari 250 GTO

Shelby Cobra Daytona Coupe была специально разработана для равной борьбы на гоночных трассах с итальянской моделью Ferrari 250 GTO, считавшейся непобедимым автомобилем своего времени.

Технические характеристики: Модель построена на базе британского родстера AC Ace и оснащена мощным двигателем V8, а также новым аэродинамическим кузовом, адаптированным для высоких скоростей.

Историческое значение: Всего в мире было выпущено 6 экземпляров Daytona Coupe, причём именно этот экземпляр, проданный на аукционе, лично участвовал в знаменитой гонке «24 часа Ле-Мана» и легендарных гонках на выносливость на трассе Nürburgring.

Как вы считаете, действительно ли гоночная история и выпуск всего 6 экземпляров оправдывают сумму в 43 миллиона долларов за этот Shelby Cobra?

Пишите свои мнения в комментариях и поделитесь этой рекордной новостью с любителями классических автомобилей!