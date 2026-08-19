Google представит ноутбуки нового типа на Android в сентябре

·24·Технологии
Google представит ноутбуки нового типа на Android в сентябре

Компания Google планирует провести масштабную презентацию 15 сентября текущего года. В центре внимания мероприятия окажутся ноутбуки нового поколения под названием Гуглебук. По данным иксбт.ком, хотя эти устройства были официально анонсированы ещё в мае этого года, дата их выхода на рынок и технические характеристики до сих пор держались в секрете. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Ожидается, что в рамках будущей презентации поисковый гигант подробно расскажет как о самих устройствах, так и о партнёрах, помогающих в их производстве. Также будут раскрыты возможности специальной операционной системы, управляющей ноутбуками. Эксперты проявляют большой интерес к этой презентации, поскольку Google применила в данном направлении принципиально новые подходы.

Сочетание Android и искусственного интеллекта

Главная особенность ноутбуков нового класса заключается в том, что их программное обеспечение основано на платформе Android с глубокой интеграцией системы искусственного интеллекта Gemini Intelligence. Компания не только адаптировала возможности мобильной операционной системы для компьютеров, но и полностью переработала логику управления курсором.

Согласно распространённым официальным приглашениям, представители СМИ, приглашённые на мероприятие, смогут не только фотографировать и снимать на видео новые устройства, но и лично протестировать их. Это свидетельствует о готовности представляемых продуктов к выпуску.

Участие Acer, Asus и других гигантов

В проекте Гуглебук участвуют ведущие мировые производители компьютеров. В частности, ожидается, что на презентации свои устройства покажут следующие компании:

  • Acer
  • Asus
  • Dell
  • HP
  • Lenovo
Ожидается, что эти бренды представят модели с уникальным дизайном и набором возможностей.

По словам экспертов, ноутбуки этой новой категории не заменят устройства Chromebook и не станут их прямыми конкурентами. Напротив, модели Гуглебук ориентированы на более высокий ценовой сегмент и выйдут на рынок для другой аудитории пользователей. Ожидается, что мероприятие 15 сентября даст исчерпывающие ответы на все интересующие вопросы.

GoogleAndroidGooglebookGeminiНоутбуки
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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