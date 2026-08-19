Кубик Рубика решён вслепую за 11,56 секунды

Американский спидкубер Томми Черри решил кубик Рубика вслепую за 11,56 секунды, обновив мировой рекорд.

21-летний Черри показал этот результат 28 июня 2026 года на соревнованиях, прошедших в штате Ню-Джерси, США. Таким образом, он улучшил рекорд австралийца Чарли Эггинс, составлявший 11,67 секунды, на 0,11 секунды.

Примечательно, что Черри уже несколько раз обновлял рекорд по сборке кубика Рубика вслепую. Впервые он установил мировой рекорд в 2021 году с результатом 15,27 секунды.

На таких соревнованиях участник сначала внимательно запоминает перемешанный кубик, а затем с завязанными глазами собирает его по памяти. Поэтому результат требует не только скорости, но и отличной памяти и концентрации.