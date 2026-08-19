Hilal Altinbilek и Serkan Chayog‘lu исполнили главные роли в одном фильме

·13·Культура
Hilal Altinbilek и Serkan Chayog‘lu исполнили главные роли в одном фильме

Известные турецкие актёры Hilal Altinbilek и Serkan Chayog‘lu впервые вместе исполнили главные роли в фильме. В новой романтической ленте в жанре триллера «Geleceği Görmek» («Способность видеть будущее») они предстанут в образе пары.

Hilal Altinbilek хорошо знакома узбекским зрителям по роли Зулайхи в сериале «Zulayha», а Serkan Chayog‘lu прославился благодаря роли Айяза в сериале «Olchalar mavsumi». В новом фильме Hilal воплотит образ Селен, а Serkan — Кемаля.

Сюжет фильма разворачивается вокруг любви, опасности и желания изменить будущее. По мере развития событий герои сталкиваются с будущим, которое может быть заранее предопределено, и пытаются изменить судьбу. Поэтому картина наряду с романтическими событиями включает также загадочные и драматические сцены.

«Geleceği Görmek» даст зрителям возможность впервые увидеть Hilal Altinbilek и Serkan Chayog‘lu в главных ролях в одном экранном проекте. Ожидается, что фильм будет представлен на платформе Disney+ 28 августа.

Предыдущие популярные роли актёров и их экранный дуэт в новом проекте ещё больше повысили интерес к фильму.

Hilal Altinbilek и Serkan Chayog‘lu исполнили главные роли в одном фильме
Хилал АлтынбилекСеркан ЧайоглуGeleceği GörmekDisney+
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