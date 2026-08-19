Какие требования Джозе Мурино предъявил футболистам «Реал»?
Вернувшийся в мадридский «Реал» Джозе Мурино открыто озвучил свои требования к команде в преддверии нового сезона. Португальский специалист требует от футболистов дисциплины, профессионализма и серьёзного отношения к тренировкам.
Мурино вернулся в «королевский клуб» в июне и подписал контракт, согласно которому будет руководить командой до лета 2029 года. Теперь он начинает свой второй период в «Реал» после работы в клубе в 2010–2013 годах.
Главное требование Мурино — работать с умом
Португальский тренер заявил, что пока доволен отношением футболистов в своей новой команде.
«Футболисты ведут себя образцово. Я сказал им следующее: единственное, чего я от вас требую, — действовать с умом и руководствоваться логикой».
Мурино установил для футболистов простое, но строгое правило: нельзя опаздывать на тренировку.
По его мнению, футболист должен приезжать на базу не за пять минут до начала тренировки, а как минимум за час до неё.
Питание и физическая подготовка также под контролем
Требования Мурино не ограничиваются своевременным прибытием на тренировки.
Он также требует серьёзного подхода к повседневной жизни футболистов:
приезжать на тренировочную базу заранее;
соблюдать режим питания под контролем диетолога;
ежедневно заниматься в тренажёрном зале для предотвращения травм;
приходить на тренировки в состоянии высокой готовности;
постоянно соблюдать профессиональную дисциплину.
«Нужно приезжать раньше, питание должно проходить под контролем диетолога, а для предотвращения травм необходимо каждый день посещать тренажёрный зал».
По мнению тренера, эти требования стали простой необходимостью для достижения высоких результатов в современном футболе.
Мурино начал второй период в «Реал»
Джозе Мурино впервые возглавлял «Реал» в 2010–2013 годах. Его возвращение в клуб вызвало большой интерес среди болельщиков.
Новый контракт позволяет специалисту строить команду в рамках долгосрочного проекта.
Показатель
Информация
Тренер
Джозе Мурино
Клуб
«Реал» Мадрид
Возвращение
июнь 2026 года
Контракт
до лета 2029 года
Предыдущий период
2010–2013 годы
Главное требование
Дисциплина и профессионализм
Первое испытание — против «Эспанол»
«Реал» проведёт свой первый официальный матч нового сезона 22 августа. В первом туре Ла Лиги мадридцы на выезде сыграют против «Эспанол».
Таким образом, новые требования Мурино и дисциплина, которую он хочет установить в команде, пройдут проверку уже в первом официальном матче.
Теперь главный вопрос — сможет ли Мурино во второй период работы в «Реал» вновь вывести команду на вершину испанского и европейского футбола?
Как вы считаете, правильно ли Мурино требует от футболистов приезжать на тренировочную базу за час до занятия? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью с футбольными болельщиками в Telegram и социальных сетях.
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