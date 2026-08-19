Мультфильм, названный «некачественным», стал хитом в Китае (видео)

В Китае «Телёнок Лай» малобюджетный мультфильм неожиданно привлёк внимание интернет-пользователей и вызвал интерес в кинотеатрах. Из-за некачественной графики и необычных героев фильм широко обсуждали в социальных сетях.

Фильм вышел в прокат 5 августа практически без рекламы. К 15 августа его общие кассовые сборы превысили 1 миллион юаней. По некоторым показателям мультфильм даже обошёл «Человека-паука: Совершенно новый день». В частности, заполняемость залов у «Телёнка Лая» составила 10,7%, а у «Человека-паука» — 8,5%.

Самое интересное, что над мультфильмом в течение пяти лет работали всего два человека — мать и её сын, вложившие в проект личные сбережения.

Неожиданный успех фильма связан не с масштабной рекламной кампанией, а с необычным обсуждением в интернете. Распространение видео и отзывов о мультфильме, изначально знакомом лишь небольшому числу зрителей, значительно повысило интерес к его просмотру.