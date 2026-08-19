Мультфильм, названный «некачественным», стал хитом в Китае (видео)

·13·Культура
Мультфильм, названный «некачественным», стал хитом в Китае (видео)

В Китае «Телёнок Лай» малобюджетный мультфильм неожиданно привлёк внимание интернет-пользователей и вызвал интерес в кинотеатрах. Из-за некачественной графики и необычных героев фильм широко обсуждали в социальных сетях.

Фильм вышел в прокат 5 августа практически без рекламы. К 15 августа его общие кассовые сборы превысили 1 миллион юаней. По некоторым показателям мультфильм даже обошёл «Человека-паука: Совершенно новый день». В частности, заполняемость залов у «Телёнка Лая» составила 10,7%, а у «Человека-паука» — 8,5%.

Самое интересное, что над мультфильмом в течение пяти лет работали всего два человека — мать и её сын, вложившие в проект личные сбережения.

Неожиданный успех фильма связан не с масштабной рекламной кампанией, а с необычным обсуждением в интернете. Распространение видео и отзывов о мультфильме, изначально знакомом лишь небольшому числу зрителей, значительно повысило интерес к его просмотру.

КитайБузоқча ЛайЧеловек-паук
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Charos
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Хилал Алтинбилек и Серкан Чаёг‘лу исполнили главные роли в одном фильмеХилал Алтинбилек и Серкан Чаёг‘лу исполнили главные роли в одном фильмеСегодня, 18:33Кахрамон Абдурахимов отметил 77-летиеКахрамон Абдурахимов отметил 77-летиеСегодня, 15:05Мафтуну Холмуродову выдали замуж (видео)Мафтуну Холмуродову выдали замуж (видео)Вчера, 21:38Джалолиддин Ахмадалиев опубликовал отрывок из новой песни (видео)Джалолиддин Ахмадалиев опубликовал отрывок из новой песни (видео)Вчера, 20:50Дилдора Зокирова рассказала, почему назвала дочь «Муздалифабону» (видео)Дилдора Зокирова рассказала, почему назвала дочь «Муздалифабону» (видео)Вчера, 14:13Неожиданный концерт в поезде «Афросиёб»: Муниса Ризаева удивила пассажиров! (видео)Неожиданный концерт в поезде «Афросиёб»: Муниса Ризаева удивила пассажиров! (видео)Вчера, 10:08
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Культура новости

Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Раскрыт секрет знаменитого движения Майкла Джексона
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Асаль Шодиева удивила поклонников образом Нины из фильма «Кавказская пленница»
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Райхон Уласенова выдала сына замуж: распространились видео с торжества
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Шахло Салаева и Вейсел Дулгер рассказали, где будут жить после свадьбы
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Впервые организованный конкурс «Mini Мисс О‘збекистон 2026» объявил имя победительницы!
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!
Комментарии и фотографии Мафтуны Холмуротовой о своем таинственном избраннике привлекли внимание пользователей сети!
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Индийская актриса Мадхури Дикшит с супругом Шрирамом Нене (фото)
Трудно поверит: старший ребенок Заринй Низомиддиновой отметил 18-летие!
Трудно поверит: старший ребенок Заринй Низомиддиновой отметил 18-летие!