Объявлены курсы валют на 20 августа
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Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 20 августа 2026 года. Согласно данным, доллар подешевел на 25,52 сума — до 11 794,88 сума.
• Евро подорожал на 1,12 сума и составил 13 685,60 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,38 сума — до 138,67 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 2,68 сума — до 15 987,96 сума.
• Японская иена подорожала на 0,1 сума и составила 74,12 сума.
• Швейцарский франк подорожал на 6,21 сума и составил 14 556,19 сума.
• Китайский юань подешевел на 2,64 сума — до 1 750,48 сума.
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