Арсенал подтвердил, что подпишет новый контракт с Микелем Артетой

·13·Спорт
Арсенал подтвердил, что подпишет новый контракт с Микелем Артетой

Генеральный директор лондонского «Арсенала» Ричард Гарлик подтвердил, что вопрос о подписании нового долгосрочного контракта с главным тренером команды Микелем Артетой в ближайшее время будет решён положительно. По данным BBC Sport, несмотря на то что действующее соглашение испанского специалиста вступило в последний 12-месячный период, руководство клуба абсолютно спокойно оценивает ситуацию и считает продление лишь вопросом времени. Об этом сообщает Goal.com сообщает .

В последние годы Микель Артета добился беспрецедентных результатов в Северном Лондоне, кардинально изменив стиль игры и внутреннюю культуру команды. В прошлом сезоне он впервые с легендарного периода 2004 года привёл «Арсенал» к чемпионству в английской Премьер-лиге, положив конец доминированию «Манчестер Сити» и превратив команду в одну из ведущих сил страны.

Кроме того, под руководством испанского тренера лондонский клуб вышел в финал Лиги чемпионов УЕФА, войдя в число элитных команд Европы. Не секрет, что такие масштабные успехи ещё больше усилили интерес болельщиков к будущему главного тренера.

Между руководством и тренером существует полное взаимопонимание

По словам Ричарда Гарлика, между сторонами нет никакой напряжённости, и обе стороны твёрдо намерены продолжить сотрудничество. Генеральный директор клуба сообщил, что в настоящее время всё внимание сосредоточено на работе в трансферное окно, однако оформление официальных документов уже выходит на завершающую стадию.

«Микель хочет остаться в „Арсенале“, и мы также хотим, чтобы Микель продолжал работать в нашем клубе. Закрепить это новым контрактом — лишь вопрос времени. Мы все спокойны и полностью уверены в себе. Сейчас мы подводим итоги трансферного окна, и я уверен, что вопрос с контрактом Микеля вскоре будет решён», — приводит слова Гарлика BBC Sport.

Сам Артета также неоднократно подчёркивал, что чрезвычайно доволен работой в клубе и благодарен за культуру команды, сформированную с момента его прихода. Он полностью соответствует планам клуба на будущее и намерен сохранить траекторию развития команды.

Впереди новые вызовы и высокие стандарты

Перед «Арсеналом» стоят ещё более ответственные и сложные задачи в преддверии нового сезона. Команда должна быть готова физически и психологически одновременно бороться в Лиге чемпионов и внутренних турнирах. В своих интервью Артета неоднократно подчёркивал важность дальнейшего раскрытия возможностей футболистов и сохранения установленных высоких стандартов.

Сохранение Микеля Артеты в «Арсенале» имеет решающее значение не только для болельщиков, но и для стратегического развития клуба в ближайшие годы. Твёрдая позиция руководства по этому вопросу ещё больше укрепляет уверенность в долгосрочной стабильности команды и её способности продолжить победный путь.

АрсеналМикель АртетаРичард ГарликПремьер-лигаТрансферы
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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