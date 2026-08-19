Сообщается, что Мурат Гассиев может провести бой с Баходиром Джалоловым

·18·Спорт
Сообщается, что Мурат Гассиев может провести бой с Баходиром Джалоловым

Может проясниться вопрос о том, кто станет следующим соперником Мурата Гассиева. Как сообщает издание Боксинг Скене, среди потенциальных соперников чемпиона WBA особо выделяется двукратный олимпийский чемпион из Узбекистана Баходир Джалолов.

Ранее Гассиев называл несколько кандидатур. Однако, согласно анализу Боксинг Скене, вероятность проведения боя именно с Джалоловым наиболее высока.

Кто может стать соперником Гассиева?

Российский боксёр рассматривал несколько кандидатур для своих следующих боёв. Среди них:

  • Джаррелл Миллер;

  • Дерек Чисора;

  • Баходир Джалолов;

  • Агит Кабайел.

Вариант с Джалоловым считается одним из самых интересных возможных противостояний.

Профессиональный рекорд Джалолова привлекает внимание

Баходир Джалолов пока выступает в профессиональном боксе без поражений. Его рекорд — 17-0, 15 побед завершились нокаутом.

Узбекский боксёр также завоевал золотую медаль на Олимпиаде 2024 года в Париже. Таким образом, он во второй раз подряд стал олимпийским чемпионом.

Бой Гассиев — Джалолов может стать противостоянием двух мощных панчеров в тяжёлом весе.

Гассиев защитил чемпионский пояс

11 июля 2026 года Мурат Гассиев защитил титул чемпиона WBA в тяжёлом весе в бою против Питера Кадиру. Российский боксёр победил соперника техническим нокаутом в шестом раунде.

После этого на повестке дня оказался вопрос о его следующем сопернике.

Для Джалолова это также большая возможность

Если бой будет официально организован, для Джалолова он станет одним из самых серьёзных испытаний в профессиональной карьере.

Узбекский боксёр до сих пор не проигрывал на профессиональном ринге и завершил нокаутом 15 из 17 своих боёв.

Показатель

Баходир Джалолов

Профессиональный рекорд

17-0

Нокауты

15

Золотые олимпийские медали

2

Стиль боя

Левша

Теперь ожидается официальное решение

Пока бой между Гассиевым и Джалоловым официально не объявлен. Боксинг Скене представляет этот вариант как один из наиболее вероятных сценариев.

Если соглашение будет достигнуто, этот бой может вызвать большой интерес в тяжёлой весовой категории. В частности, особую значимость противостоянию придают непобеждённый рекорд Джалолова и чемпионский статус Гассиева.

Как вы считаете, у кого будет больше шансов, если бой Гассиев — Джалолов состоится? Оставляйте своё мнение в комментариях и делитесь новостью с поклонниками бокса в Telegram и социальных сетях.

Мурат ГассиевБаходир ЖалоловWBAПариж
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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