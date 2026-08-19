Юный талант Ювентуса Адин Личина может перейти в Авеллино

Согласно последним новостям итальянского футбола и трансферного рынка, клуб Серии К «Авеллино» начал активно работать над приобретением талантливого полузащитника «Ювентус Некст Ген» Адина Личины. Перспективный футболист 2007 года рождения уже несколько недель находится в сфере интересов ирпинского клуба, и теперь стороны готовятся активизировать переговоры. Об этом Goal.com сообщает .

По информации издания ТуттоДжуве.ком, недавно спортивный директор «Авеллино» Марио Айелло связался с руководством туринского клуба и обсудил условия трансфера, а также возможность аренды футболиста. Во время прошлых предсезонных сборов молодой полузащитник тренировался и с основной командой «Ювентуса», чем привлёк внимание тренерского штаба.

Новый поворот в карьере Личины

Сейчас Личина вернулся в молодёжную команду «Ювентуса» и уже успел выйти на поле в матчах Кубка Серии К. Однако вариант с арендой в другой клуб всерьёз рассматривается, чтобы футболист получил больше игровой практики. «Авеллино» на данный момент является самым активным претендентом на игрока.

По сообщениям источников, близких к футболисту, представители Адина Личины также положительно относятся к варианту с «Авеллино». Для полузащитника, набравшегося опыта во время сборов, регулярные выступления в основном составе новой команды могут стать важным шагом в его развитии.

Решающая стадия переговоров

Ожидается, что в ближайшие часы спортивный директор Марио Айелло проведёт очередную встречу с агентами футболиста. Стороны планируют согласовать финансовые и юридические детали контракта и вывести сделку на финальную стадию.

Если переговоры завершатся успешно, молодой талант продолжит карьеру в «Авеллино». Ожидается, что это станет очередным шагом в рамках молодёжной политики «Ювентуса», которая позволяет его воспитанникам получать необходимый опыт.