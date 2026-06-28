Результаты чемпионата мира дорого обошлись Узбекистану

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Результаты чемпионата мира дорого обошлись Узбекистану

Сборная Узбекистана опустилась на десять позиций в онлайн-рейтинге ФИФА после трех поражений на групповом этапе чемпионата мира 2026 года. Команда переместилась с 50-го на 60-е место, потеряв в общей сложности 49,20 рейтинговых очков. Согласно предварительным расчетам, текущий баланс Узбекистана составляет 1409,73 балла.

Сначала Узбекистан уступил Колумбии со счетом 1:3, потеряв 14,25 очка. Поражение от Португалии со счетом 0:5 привело к потере еще 11,64 очка. После последнего матча против ДР Конго, завершившегося со счетом 1:3, счет команды сократился еще на 23,10 очка.

Колумбия, занявшая первое место в группе, напротив, поднялась в рейтинге. Команда одержала победы над Узбекистаном и ДР Конго, а также сыграла вничью с Португалией. По предварительным данным, колумбийцы набрали 29,07 очка и поднялись с 13-го на 11-е место. Их общий показатель достиг 1727,42 балла.

Португалия в группе отметила одну победу и две ничьи. Результат 1:1 с ДР Конго стоил команде 12,76 очка, в то время как разгромная победа над Узбекистаном вернула 11,64 очка. После ничьей с Колумбией количество очков снова уменьшилось. В итоге Португалия с 1766,74 балла опустилась с 5-го на 8-е место.

Для ДР Конго победа над Узбекистаном принесла значительный рост. Африканская команда сыграла вничью с Португалией, проиграла Колумбии и победила Узбекистан. По итогам этих результатов ДР Конго прибавила 21,05 очка, поднявшись с 46-го примерно на 41-е место. На счету команды 1495,48 балла.

УзбекистанПортугалияКолумбияДР КонгоФИФАФабио Каннаваро
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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