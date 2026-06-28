AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем

·59·Авто
AvtoVAZ начал выпуск обновленной Lada Vesta 5.0: теперь с климат-контролем

Российское предприятие AvtoVAZ приступило к серийному производству обновленной версии 5.0 модели Lada Vesta НГ на своем основном конвейере. Самым важным и ожидаемым нововведением данной модификации стало оснащение системой полноценного климат-контроля. Об этом сообщает издание РКИ Невс, ссылаясь на свои источники на заводе. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Автомобили, сходящие с конвейера с конца июня, имеют финальную конфигурацию и отличаются восстановленными функциями комфорта после длительного дефицита комплектующих. По данным одного из дилерских центров в Тольятти, первые товарные машины в новой комплектации ожидаются в продаже с двадцатых чисел июля.

Технические характеристики и новые возможности

Система климат-контроля в версии Lada Vesta НГ 5.0, как и планировалось ранее, будет представлена в комплектациях Дриве и Течно. В частности, эта функция будет доступна в версиях Дриве с двигателями 1,6 и 1,8 литра, а также в модификации Течно с 1,8-литровым мотором. Это станет важным преимуществом для водителей в условиях жаркого климата, особенно в таких регионах, как Узбекистан.

Напомним, что модель Lada Vesta НГ сейчас предлагается с несколькими вариантами двигателей:

  • бензиновый двигатель 1,6 литра (90 и 106 л.с.);
  • модернизированный двигатель 1,8 литра (122 л.с.);
  • механическая коробка передач или вариатор (КВТ).
Технические параметры автомобиля остались без изменений: объем багажника в кузове седан составляет 480 литров, а дорожный просвет варьируется от 171 мм до 178 мм. Эти показатели обеспечивают комфорт эксплуатации модели как в городских условиях, так и на дорогах с умеренным бездорожьем.

AvtoVAZ постепенно возвращает опции, которые были временно сокращены из-за санкций и нехватки комплектующих. Если ранее эта модель производилась на заводе в Ижевске, то теперь процесс производства полностью перенесен на основные мощности в Тольятти. Ожидается, что возвращение климат-контроля повысит конкурентоспособность бренда на рынке.

На автомобильном рынке Узбекистана модели Lada традиционно занимают прочные позиции. Появление обновленной версии Lada Vesta НГ 5.0 наверняка привлечет внимание местных покупателей, особенно ввиду высокого спроса на климат-контроль в знойные летние дни. На данный момент точная информация о сроках официального поступления новой комплектации на рынок Узбекистана и ценах не раскрывалась.

LadaAvtoVAZLada VestaАвтомобилиТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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