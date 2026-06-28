Первая пилотируемая космическая миссия Индии может быть перенесена на 2028 год

Исторический шаг в рамках национальной космической программы Индии — миссия Гаганяан — сталкивается с неожиданными задержками. По данным главы Индийской организации космических исследований (ISRO) В. Нараянана, существует высокая вероятность того, что план по первому выводу собственных космонавтов страны на орбиту будет перенесен как минимум на 2028 год. Этот проект является для Индии не только технологическим достижением, но и стратегическим этапом на пути к прочному месту в ряду мировых космических держав. Об этом Иксбт.ком сообщает в новости.

Согласно первоначальным планам, ISRO намеревалась отправить первых индийских астронавтов в космос до конца 2027 года. Однако на недавней презентации в Бангалоре стало известно, что график миссии был пересмотрен. В обновленном графике указано, что первый из трех запланированных беспилотных тестовых полетов состоится не ранее третьего квартала 2027 года. Это автоматически ведет к переносу пилотируемого полета на последующие годы.

Вопросы безопасности и технические сложности

Объясняя задержку проекта, В. Нараянан подчеркнул, что основное внимание уделяется безопасности экипажа. Программа Гаганяан представляет собой крайне сложный технологический проект, требующий разработки с нуля ракеты, сертифицированной для человеческой жизни, и систем спасения экипажа в чрезвычайных ситуациях. Глава ISRO заявил, что, учитывая риск для человеческой жизни при любой неисправности, полет не будет осуществлен до полной готовности всех систем.

Программа Гаганяан является первым проектом Индии по самостоятельному запуску людей в космос. Правительство уже одобрило расширение программы, которая будет включать не только тестовые полеты, но и долгосрочные орбитальные миссии. В настоящее время инженеры работают над тестированием всех систем, особенно модулей жизнеобеспечения, с помощью беспилотных полетов.

Сотрудничество с SpaceX и решимость индийских специалистов

В своем выступлении глава ISRO также остановился на авторитете индийских специалистов на международной арене. В частности, интересный случай произошел в ходе подготовки к Axiom Миссион 4 с участием индийского астронавта Шубханшу Шуклы, который в июне 2025 года отправился на Международную космическую станцию (МКС) на корабле SpaceX. Индийские эксперты потребовали остановить полет после обнаружения утечки в ракетной системе.

Примечательно, что специалисты SpaceX изначально сочли эту проблему незначительной. Однако по настоятельному требованию В. Нараянана и директора Центра пилотируемых полетов Индии Д. К. Сингха полет был перенесен с 11 на 25 июня. В результате последующих проверок была обнаружена трещина в одной из основных труб ракеты. Этот случай доказал, что уровень подготовки индийской космической школы и специалистов не уступает мировым стандартам.

Тем не менее, в собственной космической программе Индии не обходится без проблем. Два последовательных неудачных запуска ракет-носителей ПСЛВ, считавшихся основными рабочими ракетами страны в 2025 и 2026 годах, несколько отбросили отрасль назад. Руководство ISRO сообщило, что причины этих аварий полностью установлены, и в настоящее время ведутся работы по возвращению ракет в эксплуатацию. Проект Гаганяан, несмотря на все препятствия, остается приоритетной задачей Индии в космосе.