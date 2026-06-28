Паровой мотоцикл Форке оф Натуре разогнался до 100 км/ч за 0,4 секунды

·1·Авто
Паровой мотоцикл Форке оф Натуре разогнался до 100 км/ч за 0,4 секунды

Британский инженер Грем Сайкс представил пятое поколение своего очередного изобретения — необычного мотоцикла под названием Форке оф Натуре. Эта техника, оснащенная паровым двигателем, признается одним из самых динамичных транспортных средств в мире. В ходе испытаний на трассе Санта Под Ракевай в Великобритании мотоцикл на практике доказал свои невероятные технические возможности. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает в новости.

По данным изобретателя, Форке оф Натуре способен разогнаться с места до 100 км/ч всего за 0,4 секунды. Этот показатель выше возможностей современных гиперкаров и даже профессиональных гоночных автомобилей. Как сообщает издание иксбт.ком, мотоцикл преодолел четверть мили (402 метра) за 5,5 секунды, зафиксировав на финишной черте скорость 311 км/ч.

Скорость и новые рекорды

На данный момент на дистанции в четверть мили более быстрый результат показал только ракетный мотоцикл француза Эрика Тебуля (4,976 секунды). Однако на более коротких дистанциях Форке оф Натуре удерживает абсолютное лидерство. Например, он преодолел одну восьмую мили (201 метр) за 3,17 секунды, а дистанцию в 305 метров — за 4,53 секунды. Грем Сайкс начал работу над своим проектом в 2022 году и продолжает его совершенствовать.

Цель инженера — сократить время прохождения четверти мили еще на 0,6 секунды и преодолеть барьер в 5 секунд. В одном из последних тестовых заездов ему удалось улучшить результат до 5,44 секунды. Такие достижения демонстрируют, что паровые технологии все еще обладают огромным потенциалом.

Техническое устройство и нагрузки на водителя

В отличие от традиционных мотоциклов, Форке оф Натуре не имеет двигателя внутреннего сгорания. Принцип его работы следующий:

  • Горелка, работающая на керосине или растительном масле, нагревает воду в 120-литровом баке;
  • Температура пара достигает 250 °К, а давление — до 40 бар;
  • Накопленная энергия обеспечивает максимальную тягу в течение примерно 2,9 секунды.
Во время такого резкого ускорения водитель испытывает экстремальную перегрузку до 6,8 г. Это означает, что в момент старта нагрузка на тело человека весом 85 кг составит почти 580 кг. Такой уровень давления сопоставим с перегрузками, которые испытывают пилоты современных истребителей.

В будущем изобретатели планируют увеличить время максимальной тяги более чем на три секунды. Это позволит не только установить новые рекорды скорости, но и доказать надежность нетрадиционных источников энергии в экстремальных условиях. Подобные инженерные решения имеют научное значение и для стран, где растет интерес к альтернативным технологиям.

МотоциклРекордТехнологииForce Of NatureСкорость
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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