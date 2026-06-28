Компания Микрон становится новым Nvidia в гонке искусственного интеллекта

Компания Микрон, базирующаяся в штате Айдахо, США, оказалась в центре внимания мирового финансового рынка и инвесторов Уолл-стрит. Бренд, который когда-то был известен исключительно как производитель небольших карт памяти для компьютеров и смартфонов, сегодня стал одним из основных драйверов революции искусственного интеллекта (AI). По мнению экспертов, ожидается, что Микрон в ближайшем будущем повторит успех Nvidia по своей рыночной стоимости и стратегической значимости. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает в материале.

Акции компании за последний месяц выросли до беспрецедентного уровня — на 236%, а цена одной акции достигла 1132 долларов. Для сравнения, до середины 2025 года ценные бумаги компании долгое время продавались по цене ниже 100 долларов. В результате такого резкого скачка Микрон удалось на короткое время обойти по рыночной капитализации таких технологических гигантов, как Meta и Tesla.

Эпоха искусственного интеллекта и «РАМагеддон»

В основе успеха Микрон лежит рост спроса на центры обработки данных для искусственного интеллекта. АИ-системы, особенно серверы, работающие на чипах Nvidia, требуют в несколько раз больше памяти, чем обычные ноутбуки. В настоящее время на рынке наблюдается острый дефицит чипов памяти DRAM и NAND, особенно модулей ХБМ (Хигх-Бандвидт Меморй) с высокой пропускной способностью. Эксперты называют эту ситуацию «РАМагеддон» и прогнозируют, что она продлится до 2027 года.

Этот дефицит затрагивает не только серверы промышленного уровня, но и обычных потребителей. Поскольку такие гиганты, как Microsoft, Amazon AWS, Google и Apple, закупают чипы памяти в огромных количествах, производители компьютеров, такие как Dell и HP, также вынуждены создавать запасы. Это, в свою очередь, может привести к росту цен на потребительскую электронику, включая продукты Apple и игровые консоли Xbox.

Рекорды в финансовых показателях

Финансовый отчет Микрон за третий квартал поразил аналитиков. Выручка компании выросла в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила 41,45 миллиарда долларов. Чистая прибыль увеличилась с 1,88 миллиарда до 28,2 миллиарда долларов. Такие темпы роста сделали Микрон самым привлекательным АИ-активом для инвесторов после Nvidia.

Тем не менее, рынок чипов памяти исторически считается очень волатильным. Основной риск для таких производителей, как Микрон и Samsung, заключается в том, что расширение производственных мощностей требует много времени и огромных средств. Часто к моменту запуска новых заводов рыночный спрос падает, что приводит к избытку продукции и снижению цен. Однако руководство Микрон подчеркивает, что на этот раз ситуация иная, и спрос, вызванный AI, обеспечит долгосрочную стабильность.

В настоящее время аналитики Уолл-стрит прогнозируют, что выручка Микрон в четвертом квартале составит около 49–51 миллиарда долларов. Если эти показатели подтвердятся, компания еще больше укрепит свои позиции на мировом рынке полупроводников и станет неотъемлемой частью инфраструктуры искусственного интеллекта.