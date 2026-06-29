Ян Диоманде отклонил предложение «Ливерпуля»: талантливый вингер выбирает Париж

·61·Спорт
Ян Диоманде отклонил предложение «Ливерпуля»: талантливый вингер выбирает Париж

Молодая звезда «РБ Лейпциг» Ян Диоманде, в котором на трансферном рынке были заинтересованы «Бавария» и другие гранды, принял окончательное решение о своем будущем. Несмотря на интерес со стороны гиганта английской Премьер-лиги «Ливерпуля», талантливый вингер предпочитает продолжить карьеру в составе «Пари Сен-Жермен». Об этом сообщает издание The Athletic. Об этом Goal.com сообщает в новости.

По имеющейся информации, Диоманде полностью верит в спортивный проект парижского клуба. Футболист высоко оценивает планы, предложенные президентом клуба Нассером Аль-Хелайфи и советником Луисом Кампосом, а также возможность играть под руководством главного тренера Луиса Энрике. Игрок убежден, что именно в «Пари Сен-Жермен» у него будут лучшие шансы выиграть престижные трофеи и в будущем получить награду «Золотой мяч» (Баллон д'Ор).

Неожиданный удар для «Ливерпуля»

Руководство «Ливерпуля» было готово потратить крупную сумму в размере около 100 миллионов евро за Яна Диоманде. Однако желание футболиста перебраться в Париж нарушило планы мерсисайдцев. В то же время «РБ Лейпциг» не намерен отпускать своего лидера за бесценок. Немецкий клуб отклонил сумму, предложенную «Ливерпулем», установив цену трансфера в 130 миллионов евро.

Если этот трансфер состоится, Диоманде станет самой дорогой продажей в истории «РБ Лейпциг». На данный момент этот рекорд принадлежит Йошко Гвардиолу, перешедшему в «Манчестер Сити» за 90 миллионов евро. В прошлом сезоне Ян Диоманде принял участие в 33 матчах Бундеслиги, забив 12 голов и отдав 9 голевых передач, внеся достойный вклад в получение командой путевки в Лигу чемпионов.

Один из лучших дриблеров мира

Согласно статистическим данным, в прошлом сезоне чемпионата Германии ни один футболист не показал таких высоких показателей по обводам соперников, как Диоманде. Его действия на поле и техническое мастерство привлекли внимание многих грандов. В настоящее время футболист выступает в составе сборной Кот-д'Ивуара на чемпионате мира.

Как пишет Goal.com, сборная Кот-д'Ивуара в 1/16 финала турнира с भिтся с Норвегией. Хотя Ян Диоманде сейчас сосредоточен на играх национальной команды, ожидается, что по завершении турнира переговоры между «Пари Сен-Жермен» и «РБ Лейпциг» перейдут в решающую фазу. Несмотря на то, что действующий контракт футболиста рассчитан до 2030 года, его трансфер обещает стать одним из самых громких событий этого лета.

Пари Сен-ЖерменЛиверпульЯн ДиомандеТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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