Как на конфиденциальность повлияют наушники Apple с камерами

·15·Технологии
Как на конфиденциальность повлияют наушники Apple с камерами

В последние годы носимые устройства с искусственным интеллектом и камерами столкнулись с проблемой репутации. В частности, умные очки Рай-Бан от Meta вызвали опасения, что они могут записывать окружающих без их согласия. Поэтому сообщения о подготовке Apple к выпуску наушников AirPods с камерами вызвали у многих закономерные вопросы: ведь это может противоречить стремлению производителя iPhone позиционировать себя как бренд, ориентированный на конфиденциальность. Об этом Techcrunch.ком сообщает .

Как сообщают иксбт.ком и другие технологические источники, подробности этого нашумевшего устройства раскрылись благодаря видеозаписям и фрагментам кода в тестовой версии программного обеспечения macOS 26.7 РК. На видео человек в AirPods показывает книгу и общается с голосовым помощником Siri. В сопровождающих аудиотреках звучит фраза: «С помощью Висуал Intelligence ваш мир будет сохранён».

Опасения за конфиденциальность и технические возможности

Поскольку Apple строит свой бренд на доверии пользователей, этот шаг несёт гораздо больший риск, чем обычное обновление аппаратного обеспечения. Сегодня AirPods воспринимаются как простой аксессуар, и люди без сомнений носят их весь день. Однако появление камер может заставить пользователей задуматься, не записывают ли их тайком окружающих.

Тем не менее камеры в этих наушниках предназначены не для обычной фотосъёмки или видеозаписи. Согласно ранее опубликованной информации журналиста Bloomberg Марка Гурмана, небольшие камеры, встроенные в левый и правый наушники, будут служить «глазами» только для цифрового помощника Siri.

Обновлённая Siri и практические ограничения

Эти камеры предназначены для фиксации окружающей информации в низком разрешении. Их главная цель — предоставить пользователям полноценный доступ к возможностям обновлённой Siri AI. Такая конструкция устройства намеренно ограничена, чтобы оно не превратилось в обычный инструмент шпионажа.

Кроме того, согласно данным, найденным в коде macOS, в системе присутствует сообщение об ошибке под названием «Хаир Детектед» («Обнаружены волосы»). Если длинные волосы пользователя перекроют камеру наушника, появится это сообщение с напоминанием очистить камеру для получения точной информации об окружающих объектах.

С помощью этого устройства, которое Apple, как ожидается, представит вместе с iOS 27 и другими новыми обновлениями программного обеспечения в сентябре, компания намерена вывести возможности искусственного интеллекта на новый уровень. Однако устранение обоснованных опасений потребителей по поводу конфиденциальности останется одной из главных задач Apple.

AppleAirPodsТехнологииИскусственный интеллектSiri
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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