Покинет ли Виктор Дьёкереш «Арсенал»: шведский нападающий рассказал о своем будущем

·47·Спорт
Покинет ли Виктор Дьёкереш «Арсенал»: шведский нападающий рассказал о своем будущем

Нападающий лондонского «Арсенала» Виктор Дьёкереш впервые отреагировал на трансферные слухи и сообщения о его возможном переходе в мадридский «Атлетико». Несмотря на то, что шведский футболист в прошлом сезоне помог команде завоевать чемпионство, множатся сообщения о том, что Микель Артета может продать его с целью усиления линии атаки. Об этом сообщает Goal.com .

По данным издания Goal.com, руководство «Арсенала» планирует использовать Дьёкереша в качестве разменной монеты для подписания звезды «Атлетико Мадрид» Хулиана Альвареса. Это ставит под вопрос будущее шведского форварда на «Эмирейтс Стэдиум». Футболист, пришедший из «Спортинга Лиссабона» с большими надеждами, часть прошлого сезона был вынужден провести в тени Кая Хавертца.

Позиция Дьёкереша по трансферу

Виктор Дьёкереш, который сейчас находится в расположении сборной Швеции, отвечая на вопросы о своем будущем, подчеркнул, что счастлив в лондонском клубе. «Интерес других клубов, конечно, льстит, но я чувствую себя в «Арсенале» очень комфортно. После нашего великолепного прошлого сезона у меня только положительные эмоции», — отметил нападающий.

Тем не менее, Микель Артета хочет больше универсальности в атаке. Хотя Дьёкереш сумел забить 21 гол во всех турнирах, он не смог продемонстрировать такую же стабильность в физически насыщенной среде английской Премьер-лиги, как в Португалии. Приход Хулиана Альвареса, как ожидается, станет для «Арсенала» новым тактическим этапом.

Столкновение на международной арене

Сейчас все внимание футболиста сосредоточено на сборной Швеции под руководством Грэма Поттера. Скандинавы встретятся с Францией в плей-офф чемпионата мира. Интересно, что в этом матче Дьёкереш окажется лицом к лицу со своим одноклубником по «Арсеналу», одним из сильнейших защитников мира Уильямом Салиба.

«Будет интересно сыграть против него. Нам нужно установить почти идеальный порядок в обороне и максимально использовать возникающие возможности», — говорит шведский форвард о предстоящей игре. Если «Арсенал» осуществит трансфер Хулиана Альвареса, это станет одним из самых значимых шагов лондонского клуба на пути к защите титула в новом сезоне.

АрсеналВиктор ДьёкерешХулиан АльваресТрансферФутбол
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Jahongir Tursunov
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