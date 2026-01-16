ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия — Япония 2:1 (смотрите голы)
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ЧМ-2026. 1/16 финала
В рамках чемпионата мира продолжаются матчи 1/16 финала. В одном из центральных поединков Бразилия одержала волевую победу над Японией и вышла в следующий раунд. Решающий мяч был забит на 90+5-й минуте.
ЧМ-2026. 1/16 финала
Бразилия — Япония 2:1
29 июня. Хьюстон
Голы:&нбсп;Каземиро (56), Мартинелли (90+5) — Сано (29).
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