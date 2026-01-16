ЧМ-2026. 1/16 финала. Бразилия — Япония 2:1 (смотрите голы)

В рамках чемпионата мира продолжаются матчи 1/16 финала. В одном из центральных поединков Бразилия одержала волевую победу над Японией и вышла в следующий раунд. Решающий мяч был забит на 90+5-й минуте.

ЧМ-2026. 1/16 финала

Бразилия — Япония 2:1

29 июня. Хьюстон

Голы:&нбсп;Каземиро (56), Мартинелли (90+5) — Сано (29).