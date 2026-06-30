Что сказал Карло Анчелотти после победы над Японией

Сборная Бразилии обыграла Японию со счетом 2:1 в 1/16 финала ЧМ-2026 и вышла в следующий раунд. После матча Карло Анчелотти высоко оценил реакцию своей команды во втором тайме и тактические изменения.

По мнению итальянского специалиста, Бразилия продемонстрировала свою лучшую игру на этом турнире именно в матче против Японии.

«Главное — это то, как реагировать на ошибки»

Анчелотти подчеркнул, что ошибки в футболе естественны, а основной вопрос заключается в реакции после них.

«В футболе бывают ошибки, их невозможно избежать. Важно то, как к этим ошибкам относиться. Именно это мы показали во втором тайме», — сказал он.

Главный тренер также добавил, что был уверен в способности своей команды забить гол.

Почему в первом тайме было тяжело?

По словам Анчелотти, Япония в первом тайме оборонялась очень плотно и компактно.

Бразилия изначально пыталась добиться преимущества через центр, но соперник перекрыл эти зоны.

По этой причине:

стало сложнее создавать моменты;

в центре не удавалось найти свободное пространство;

атаки не ускорялись до ожидаемого уровня.

Тактика изменилась после перерыва

В перерыве Бразилия изменила стиль игры.

Анчелотти поручил команде больше использовать фланги и усилить давление внутри штрафной площади.

«После перерыва мы постарались больше играть через фланги и усилить давление в штрафной. В результате наша игра значительно улучшилась», — отметил тренер.

Команда не потеряла самообладание после пропущенного гола

Когда Япония вышла вперед по счету, ситуация для Бразилии осложнилась.

Однако подопечные Анчелотти не поддались панике и не потеряли свою игру, как это было в первом тайме против Марокко.

По словам итальянского специалиста, он оставался спокойным даже до победного гола Мартинелли.

«Команда хорошо играла. Поэтому я ожидал, что гол придет», — сказал Анчелотти.

Есть аспекты, над которыми еще нужно работать

Несмотря на победу, Анчелотти признал, что в команде сохраняются недостатки.

Он отметил необходимость улучшения следующих моментов:

реализация угловых;

укрепление командной структуры;

ускорение действий в атаке;

поиск большего количества решений против плотной обороны соперника.

«Это была наша лучшая игра на турнире»

В конце встречи Анчелотти остался доволен общими действиями своей команды.

«Я считаю, что мы показали свою лучшую игру на этом турнире», — заявил главный тренер Бразилии.

Волевая победа со счетом 2:1 вывела «пентакампеонов» в 1/8 финала. Теперь главный вопрос — сможет ли Бразилия сохранить этот темп игры в следующем раунде?

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