Что сказал Карло Анчелотти после победы над Японией
Сборная Бразилии обыграла Японию со счетом 2:1 в 1/16 финала ЧМ-2026 и вышла в следующий раунд. После матча Карло Анчелотти высоко оценил реакцию своей команды во втором тайме и тактические изменения.
По мнению итальянского специалиста, Бразилия продемонстрировала свою лучшую игру на этом турнире именно в матче против Японии.
«Главное — это то, как реагировать на ошибки»
Анчелотти подчеркнул, что ошибки в футболе естественны, а основной вопрос заключается в реакции после них.
«В футболе бывают ошибки, их невозможно избежать. Важно то, как к этим ошибкам относиться. Именно это мы показали во втором тайме», — сказал он.
Главный тренер также добавил, что был уверен в способности своей команды забить гол.
Почему в первом тайме было тяжело?
По словам Анчелотти, Япония в первом тайме оборонялась очень плотно и компактно.
Бразилия изначально пыталась добиться преимущества через центр, но соперник перекрыл эти зоны.
По этой причине:
стало сложнее создавать моменты;
в центре не удавалось найти свободное пространство;
атаки не ускорялись до ожидаемого уровня.
Тактика изменилась после перерыва
В перерыве Бразилия изменила стиль игры.
Анчелотти поручил команде больше использовать фланги и усилить давление внутри штрафной площади.
«После перерыва мы постарались больше играть через фланги и усилить давление в штрафной. В результате наша игра значительно улучшилась», — отметил тренер.
Команда не потеряла самообладание после пропущенного гола
Когда Япония вышла вперед по счету, ситуация для Бразилии осложнилась.
Однако подопечные Анчелотти не поддались панике и не потеряли свою игру, как это было в первом тайме против Марокко.
По словам итальянского специалиста, он оставался спокойным даже до победного гола Мартинелли.
«Команда хорошо играла. Поэтому я ожидал, что гол придет», — сказал Анчелотти.
Есть аспекты, над которыми еще нужно работать
Несмотря на победу, Анчелотти признал, что в команде сохраняются недостатки.
Он отметил необходимость улучшения следующих моментов:
реализация угловых;
укрепление командной структуры;
ускорение действий в атаке;
поиск большего количества решений против плотной обороны соперника.
«Это была наша лучшая игра на турнире»
В конце встречи Анчелотти остался доволен общими действиями своей команды.
«Я считаю, что мы показали свою лучшую игру на этом турнире», — заявил главный тренер Бразилии.
Волевая победа со счетом 2:1 вывела «пентакампеонов» в 1/8 финала. Теперь главный вопрос — сможет ли Бразилия сохранить этот темп игры в следующем раунде?
Как вы считаете, действительно ли Бразилия показала свою лучшую игру на турнире? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.
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