Главный тренер Японии сделал «неожиданное заявление» после поражения от Бразилии

Путь сборной Японии на ЧМ-2026 завершился в 1/16 финала. Подопечные Хадзиме Мориясу уступили Бразилии со счетом 1:2 и покинули турнир.

После матча главный тренер Японии взял всю ответственность на себя, извинился перед болельщиками и подчеркнул, что команда вернется еще более сильной.

«Я сожалею, что нам не удалось одержать победу»

Мориясу первым делом обратился к японским болельщикам.

«Мне очень жаль, что мы не смогли победить ради всех японских болельщиков. Как главный тренер, я беру всю ответственность на себя и прошу у всех прощения», — сказал он.

Эти слова тренера показали, насколько сильно он расстроен результатом команды.

Особая благодарность болельщикам в Хьюстоне

Главный тренер Японии поблагодарил болельщиков, которые пришли на стадион поддержать команду.

Также он вспомнил о фанатах, которые следили за игрой по телевидению и в интернете из разных уголков Японии и мира, несмотря на глубокую ночь.

«Я выражаю благодарность всем людям, которые нас поддерживали», — отметил Мориясу.

«Завершить турнир на этом этапе тяжело»

Япония оказала достойное сопротивление Бразилии в 1/16 финала, но проиграла со счетом 1:2.

По словам Мориясу, футболисты выложились на полную на протяжении всего турнира.

Он подчеркнул, что команда проявила огромную самоотдачу:

на каждой тренировке;

в каждом матче;

во всем процессе подготовки

и продемонстрировала настоящий героизм.

Футболисты боролись до конца

Главный тренер отметил не только игроков, но и тренерский штаб, а также всех специалистов, работавших с командой.

«Мы сделали все, что в наших силах. Футболисты выложились на максимум как на каждой тренировке, так и в сегодняшнем матче», — заявил он.

Поражение станет мотивацией

Мориясу не скрыл, что сейчас команда находится в состоянии глубокого уныния.

Однако он подчеркнул, что нужно принять этот результат и сделать правильные выводы, чтобы стать сильнее в будущем.

«Приняв этот результат, мы используем его как мотивацию, чтобы вернуться еще более сильными».

Путь Японии на мундиале завершен

Япония привлекла внимание своей дисциплинированной и командной игрой на групповом этапе. В матче против Бразилии азиатцы также не сдались фавориту без боя.

Однако в плей-офф одна единственная ошибка стала решающей, и Япония попрощалась с чемпионатом мира.

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