Главный тренер Японии сделал «неожиданное заявление» после поражения от Бразилии
Путь сборной Японии на ЧМ-2026 завершился в 1/16 финала. Подопечные Хадзиме Мориясу уступили Бразилии со счетом 1:2 и покинули турнир.
После матча главный тренер Японии взял всю ответственность на себя, извинился перед болельщиками и подчеркнул, что команда вернется еще более сильной.
«Я сожалею, что нам не удалось одержать победу»
Мориясу первым делом обратился к японским болельщикам.
«Мне очень жаль, что мы не смогли победить ради всех японских болельщиков. Как главный тренер, я беру всю ответственность на себя и прошу у всех прощения», — сказал он.
Эти слова тренера показали, насколько сильно он расстроен результатом команды.
Особая благодарность болельщикам в Хьюстоне
Главный тренер Японии поблагодарил болельщиков, которые пришли на стадион поддержать команду.
Также он вспомнил о фанатах, которые следили за игрой по телевидению и в интернете из разных уголков Японии и мира, несмотря на глубокую ночь.
«Я выражаю благодарность всем людям, которые нас поддерживали», — отметил Мориясу.
«Завершить турнир на этом этапе тяжело»
Япония оказала достойное сопротивление Бразилии в 1/16 финала, но проиграла со счетом 1:2.
По словам Мориясу, футболисты выложились на полную на протяжении всего турнира.
Он подчеркнул, что команда проявила огромную самоотдачу:
на каждой тренировке;
в каждом матче;
во всем процессе подготовки
и продемонстрировала настоящий героизм.
Футболисты боролись до конца
Главный тренер отметил не только игроков, но и тренерский штаб, а также всех специалистов, работавших с командой.
«Мы сделали все, что в наших силах. Футболисты выложились на максимум как на каждой тренировке, так и в сегодняшнем матче», — заявил он.
Поражение станет мотивацией
Мориясу не скрыл, что сейчас команда находится в состоянии глубокого уныния.
Однако он подчеркнул, что нужно принять этот результат и сделать правильные выводы, чтобы стать сильнее в будущем.
«Приняв этот результат, мы используем его как мотивацию, чтобы вернуться еще более сильными».
Путь Японии на мундиале завершен
Япония привлекла внимание своей дисциплинированной и командной игрой на групповом этапе. В матче против Бразилии азиатцы также не сдались фавориту без боя.
Однако в плей-офф одна единственная ошибка стала решающей, и Япония попрощалась с чемпионатом мира.
Как вы считаете, в чем Япония допустила ошибку в матче против Бразилии? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.
…