Германию ждала тяжелая судьба и на третьем чемпионате мира подряд

·73·Спорт
Германию ждала тяжелая судьба и на третьем чемпионате мира подряд

Сборная Германии вылетела из ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти в 1/16 финала.

В матче, который завершился со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, немцы уступили в серии пенальти со счетом 3:4. Таким образом, четырехкратный чемпион мира вновь не достиг ожидаемого результата на третьем мундиале подряд.

Парагвай преградил путь Германии

Германия вышла в 1/16 финала в качестве победителя группы. Подопечные Юлиана Нагельсманна заняли первое место в группе «Э», набрав 6 очков.

Однако в плей-офф все расчеты потеряли значение. Парагвай оказал немцам достойное сопротивление, доведя встречу до серии пенальти.

В решающих ударах представитель Южной Америки оказался сильнее.

Тяжелый период после 2014 года

Германия стала победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Однако три последующих мундиаля оказались для команды неудачными.

Мундиаль

Результат Германии

ЧМ-2014

Чемпион

ЧМ-2018

Вылет на групповом этапе

ЧМ-2022

Вылет на групповом этапе

ЧМ-2026

Вылет в 1/16 финала

В 2018 и 2022 годах немцы даже не смогли выйти из группы. В 2026 году они прошли в плей-офф с первого места, но остановились уже на первом этапе нового формата.

Первое место в группе не помогло

Команда Нагельсманна показала уверенный результат на групповом этапе.

6 очков и первое место удерживали Германию в рядах фаворитов турнира. Однако в матче против Парагвая немцы не смогли конвертировать свое преимущество в результат.

В плей-офф одна ошибка или один неточный пенальти могут решить судьбу всего турнира.

В немецком футболе прибавилось вопросов

Неудача на третьем чемпионате мира подряд может вновь спровоцировать серьезные дискуссии в немецком футболе.

В команде были талантливые футболисты и тренер высокого уровня. Однако в решающих матчах не хватило стабильности и хладнокровия.

Теперь главный вопрос — что должна изменить сборная Германии, чтобы вернуть свою прежнюю мощь?

Как вы считаете, в чем основная причина последовательных неудач Германии? Оставьте свое мнение в комментариях и отправьте статью любителям футбола.

ГерманияПарагвайЮлиан НагельсманБразилия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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