Германию ждала тяжелая судьба и на третьем чемпионате мира подряд
Сборная Германии вылетела из ЧМ-2026, проиграв Парагваю в серии пенальти в 1/16 финала.
В матче, который завершился со счетом 1:1 в основное и дополнительное время, немцы уступили в серии пенальти со счетом 3:4. Таким образом, четырехкратный чемпион мира вновь не достиг ожидаемого результата на третьем мундиале подряд.
Парагвай преградил путь Германии
Германия вышла в 1/16 финала в качестве победителя группы. Подопечные Юлиана Нагельсманна заняли первое место в группе «Э», набрав 6 очков.
Однако в плей-офф все расчеты потеряли значение. Парагвай оказал немцам достойное сопротивление, доведя встречу до серии пенальти.
В решающих ударах представитель Южной Америки оказался сильнее.
Тяжелый период после 2014 года
Германия стала победителем чемпионата мира 2014 года в Бразилии. Однако три последующих мундиаля оказались для команды неудачными.
Мундиаль
Результат Германии
ЧМ-2014
Чемпион
ЧМ-2018
Вылет на групповом этапе
ЧМ-2022
Вылет на групповом этапе
ЧМ-2026
Вылет в 1/16 финала
В 2018 и 2022 годах немцы даже не смогли выйти из группы. В 2026 году они прошли в плей-офф с первого места, но остановились уже на первом этапе нового формата.
Первое место в группе не помогло
Команда Нагельсманна показала уверенный результат на групповом этапе.
6 очков и первое место удерживали Германию в рядах фаворитов турнира. Однако в матче против Парагвая немцы не смогли конвертировать свое преимущество в результат.
В плей-офф одна ошибка или один неточный пенальти могут решить судьбу всего турнира.
В немецком футболе прибавилось вопросов
Неудача на третьем чемпионате мира подряд может вновь спровоцировать серьезные дискуссии в немецком футболе.
В команде были талантливые футболисты и тренер высокого уровня. Однако в решающих матчах не хватило стабильности и хладнокровия.
Теперь главный вопрос — что должна изменить сборная Германии, чтобы вернуть свою прежнюю мощь?
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