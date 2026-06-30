Куктеч представила новый робот-экзоскелет для любителей активного отдыха

·40·Технологии
Куктеч представила новый робот-экзоскелет для любителей активного отдыха

Современные технологии продолжают расширять физические возможности человека. Известная компания Куктеч представила проект нового робота-экзоскелета, предназначенного для любителей горного туризма и активного образа жизни. Это устройство призвано значительно снизить нагрузку на мышцы человека при длительных пеших переходах и переноске тяжелых грузов. Об этом сообщает Иксбт.ком.

По данным иксбт.ком, компания в настоящее время запустила краудфандинговую кампанию для тестирования нового продукта в реальных условиях. В рамках данного проекта будет отобрано 50 добровольцев, которым предоставят возможность абсолютно бесплатно использовать роботизированное оборудование. По завершении периода тестирования участники, выполнившие все требования, смогут оставить устройство себе.

Условия тестирования и требования к участникам

Для участия в программе кандидаты должны быть старше 18 лет, здоровы и не иметь заболеваний суставов, спины или сердечно-сосудистой системы. Компания заявила, что приоритет будет отдаваться блогерам, занимающимся альпинизмом и хайкингом, а также опытным путешественникам. Это стратегический шаг, направленный на демонстрацию возможностей нового гаджета широкой аудитории и получение профессиональных отзывов.

На участников также возлагаются определенные обязательства. В частности, они должны использовать экзоскелет не менее 15 дней в течение месяца и проводить тренировки минимум три раза в неделю. Кроме того, требуется своевременно предоставлять качественные текстовые обзоры, фото- и видеоматериалы, отражающие процесс работы устройства.

Вопросы безопасности и гарантии

При получении устройства участники должны внести залог в размере 2000 юаней (примерно 300 долларов США). Если по окончании тестирования оборудование не будет повреждено и все его части останутся в сохранности, эта сумма будет полностью возвращена в течение 10 рабочих дней. Эта мера введена для обеспечения бережного обращения с дорогостоящим технологическим оборудованием.

Роботы-экзоскелеты — это специальные механические устройства, которые надеваются на тело человека и повышают физическую выносливость при ходьбе, беге или подъеме в горы. Они не только ускоряют движение, но и защищают суставы от избыточного напряжения. Пока Куктеч держит в секрете точные технические характеристики нового продукта, однако ожидается, что после завершения тестов будет представлена подробная информация о мощности и весе устройства.

В странах с большим количеством горных территорий, таких как Узбекистан, подобные технологии могут иметь большое значение для развития внутреннего туризма и повышения безопасности экстремальных путешествий. В будущем такие экзоскелеты могут стать повседневными помощниками не только для туристов, но и для спасателей и грузчиков.

CuktechРоботЭкзоскелетТехнологииГаджет
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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