Каземиро назвал главную силу Бразилии на пути к чемпионству

·38·Спорт
Каземиро назвал главную силу Бразилии на пути к чемпионству

Сборная Бразилии обыграла Японию со счетом 2:1 в 1/16 финала ЧМ-2026 и вышла в следующий раунд. После матча Каземиро раскрыл, в чем заключается главное преимущество команды.

По мнению 34-летнего полузащитника, самая большая сила Бразилии заключается не в отдельных футболистах, а в психологической подготовке всей команды и способности бороться до конца.

«Наша главная сила — психологическая подготовка»

В матче против Японии Бразилия, несмотря на то что пропускала первой, не сбавила давление и смогла переломить ситуацию в свою пользу.

«Главная сила нашей команды — психологическая устойчивость. Мы продолжали играть в атакующий футбол и оказывать давление на соперника», — сказал Каземиро.

Он отметил, что команда сохраняла спокойствие даже в трудной ситуации и не отказалась от своего игрового плана.

Замены изменили ход игры

Каземиро подчеркнул, что в таком долгом и сложном турнире, как чемпионат мира, нельзя полагаться только на игроков основного состава.

Он отдельно похвалил игроков, вышедших на замену:

  • Эндрик отлично вписался в игру;

  • Мартинелли забил решающий гол;

  • Райан достойно заменил Рафинью.

«На чемпионате мира очень важно ценить футболистов, выходящих на замену», — отметил полузащитник.

Гол Мартинелли обеспечил победу

В матче против Японии Каземиро сравнял счет на 56-й минуте.

Решающий гол встречи на 95-й минуте забил Габриэл Мартинелли. Таким образом, Бразилия одержала волевую победу и вышла в 1/8 финала.

Показатели

Результат

Матч

Бразилия — Япония

Счет

2:1

Гол, сравнявший счет

Каземиро

Победный гол

Мартинелли

Итог

Бразилия в 1/8 финала

«Этот состав может стать чемпионом мира»

Каземиро также высоко оценил шансы Бразилии на чемпионство.

По его мнению, в команде, помимо сильного основного состава, есть игроки замены, способные изменить ход игры.

«Это вопрос психологической подготовки. Этот состав способен завоевать титул чемпиона мира», — заявил Каземиро официальному сайту ФИФА.

Насколько высоки шансы Бразилии на чемпионство?

Волевая победа над Японией показала способность Бразилии выходить из сложных ситуаций.

Однако на следующих этапах соперники станут сильнее. Для чемпионства команде понадобится не только мастерство, но и именно та психологическая устойчивость, о которой говорил Каземиро.

Как вы считаете, способен ли нынешний состав Бразилии стать чемпионом ЧМ-2026? Оставляйте свое мнение в комментариях и отправляйте статью любителям футбола.

БразилияКаземироЯпонияМартинеллиЭндринк
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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