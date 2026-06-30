Героем Бразилии в 1/16 финала ЧМ-2026 стал неожиданный футболист
В 1/16 финала ЧМ-2026 Бразилия одержала волевую победу над Японией со счетом 2:1. Лучшим игроком матча был признан опытный полузащитник Каземиро.
34-летний футболист забил важный гол и сыграл решающую роль в возвращении команды в игру.
Каземиро спас Бразилию
На протяжении матча Бразилия уступала в счете. На 56-й минуте Каземиро точным ударом восстановил равновесие.
Его гол дал «пентакампеонам» психологическое преимущество, и позже команда смогла забить победный мяч.
Гол Каземиро стал поворотным моментом в матче для Бразилии.
Признан лучшим игроком
По итогам встречи Каземиро был объявлен лучшим игроком матча.
Опытный полузащитник не только забил гол, но и активно участвовал в борьбе в центре поля, поддерживая баланс команды.
Его опыт имел огромное значение для Бразилии в таком напряженном матче, как плей-офф.
Не смог доиграть до конца
Каземиро покинул поле на 90+3-й минуте из-за травмы.
Вместо него в игру вышел Фабиньо. На данный момент информация о степени серьезности травмы не сообщалась.
Показатель
Информация
Футболист
Каземиро
Возраст
34
Минута гола
56-я минута
Время замены
90+3-я минута
Результат матча
Бразилия 2:1 Япония
С кем Бразилия сыграет в следующем матче?
Бразилия под руководством Карло Анчелотти вышла в 1/8 финала.
Следующим соперником команды станет победитель пары Норвегия — Кот-д'Ивуар. В этом противостоянии Бразилия также может считаться фаворитом, однако трудная победа над Японией показала, что в плей-офф легких соперников нет.
Травма Каземиро вызывает опасения
Несмотря на то, что Бразилия прошла в следующий раунд, травма Каземиро в конце матча может стать серьезным поводом для беспокойства.
Опытный полузащитник является одним из ключевых игроков в центре поля. Станет ли он участвовать в следующем матче, будет известно после результатов медицинского обследования.
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