Героем Бразилии в 1/16 финала ЧМ-2026 стал неожиданный футболист

В 1/16 финала ЧМ-2026 Бразилия одержала волевую победу над Японией со счетом 2:1. Лучшим игроком матча был признан опытный полузащитник Каземиро.

34-летний футболист забил важный гол и сыграл решающую роль в возвращении команды в игру.

Каземиро спас Бразилию

На протяжении матча Бразилия уступала в счете. На 56-й минуте Каземиро точным ударом восстановил равновесие.

Его гол дал «пентакампеонам» психологическое преимущество, и позже команда смогла забить победный мяч.

Гол Каземиро стал поворотным моментом в матче для Бразилии.

Признан лучшим игроком

По итогам встречи Каземиро был объявлен лучшим игроком матча.

Опытный полузащитник не только забил гол, но и активно участвовал в борьбе в центре поля, поддерживая баланс команды.

Его опыт имел огромное значение для Бразилии в таком напряженном матче, как плей-офф.

Не смог доиграть до конца

Каземиро покинул поле на 90+3-й минуте из-за травмы.

Вместо него в игру вышел Фабиньо. На данный момент информация о степени серьезности травмы не сообщалась.

Показатель Информация Футболист Каземиро Возраст 34 Минута гола 56-я минута Время замены 90+3-я минута Результат матча Бразилия 2:1 Япония

С кем Бразилия сыграет в следующем матче?

Бразилия под руководством Карло Анчелотти вышла в 1/8 финала.

Следующим соперником команды станет победитель пары Норвегия — Кот-д'Ивуар. В этом противостоянии Бразилия также может считаться фаворитом, однако трудная победа над Японией показала, что в плей-офф легких соперников нет.

Травма Каземиро вызывает опасения

Несмотря на то, что Бразилия прошла в следующий раунд, травма Каземиро в конце матча может стать серьезным поводом для беспокойства.

Опытный полузащитник является одним из ключевых игроков в центре поля. Станет ли он участвовать в следующем матче, будет известно после результатов медицинского обследования.

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