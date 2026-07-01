Джордж Веа объяснил разницу между Килианом Мбаппе и Ламином Ямалем

·42·Спорт
Джордж Веа объяснил разницу между Килианом Мбаппе и Ламином Ямалем

Один из легендарных представителей футбольного мира, обладатель «Золотого мяча» 1995 года Джордж Веа высказал свое мнение о дискуссиях вокруг Килиана Мбаппе и Ламина Ямаля, которые в настоящее время считаются одними из лучших футболистов мира. По его мнению, между нападающим «Реал Мадрида» и молодой звездой «Барселоны» все еще существует огромная разница в уровне. Об этом сообщает Goal.com .

Веа лично наблюдал за матчем между Францией и Швецией, который прошел на стадионе «МетЛайф» в штате Нью-Джерси, США. В этой встрече Килиан Мбаппе оформил дубль, обеспечив своей команде победу со счетом 3:0. Согласно сообщению Goal.com, бывший футболист из Либерии не скрывал своего восхищения игрой Мбаппе.

«Мбаппе — это феноменальное явление. Он действительно очень сильный футболист и потрясающий бомбардир. Его пока невозможно с кем-либо сравнивать», — отметил бывший нападающий «Милана» и «ПСЖ» в интервью испанскому телеканалу Эл Чирингуито.

Разница между опытом и молодостью

В последнее время футбольная общественность высоко оценивает талант 18-летнего Ламина Ямаля, блистающего в составе «Барселоны». Однако Джордж Веа заявил, что ставить молодого таланта в один ряд с опытным Мбаппе еще рано. По его словам, Ямаль все еще находится на стадии роста и формирования.

«Ламин Ямаль еще очень молодой парень. Сравнивать его с Мбаппе неправильно. Килиан — уже состоявшийся феномен, а Ламин только находит свой путь. Я желаю ему только удачи, но все знают, что Мбаппе сейчас находится на гораздо более высоком уровне», — добавил Веа.

Мбаппе в настоящее время лидирует в гонке бомбардиров чемпионата мира 2026 года. На его счету уже 6 голов, и он соперничает с Лионелем Месси за «Золотую бутсу». В матче против Швеции он мог оформить хет-трик, однако один из его ударов пришелся в штангу, а другой был отменен из-за офсайда.

На пороге исторических рекордов

Килиан Мбаппе довел количество своих голов на чемпионатах мира до 18. Он отстает всего на один мяч от Лионеля Месси, который является лучшим бомбардиром в истории турнира. 27-летний нападающий выделяется на фоне таких молодых звезд, как Ямаль, своей стабильной игрой и высокой эффективностью.

Для футбольных болельщиков это противостояние особенно интересно, так как Мбаппе и Ямаль защищают цвета не только национальных сборных, но и заклятых соперников по чемпионату Испании — «Реал Мадрида» и «Барселоны». Мнение Веа стало своего рода предостережением против излишне завышенных оценок в адрес молодых талантов.

Килиан МбаппеЛамин ЯмальРеал МадридБарселонаФутбол
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Jahongir Tursunov
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