Судьба Копмейнерса в «Ювентусе»: дорогой запасной и трансферная проблема

·1·Спорт
Судьба Копмейнерса в «Ювентусе»: дорогой запасной и трансферная проблема

Будущее нидерландского полузащитника Тёна Копмейнерса в итальянском «Ювентусе» по-прежнему остаётся неопределённым. Футболист не может найти своё место в составе туринцев, не получает стабильного места в основе и уже стал одной из самых сложных задач на трансферном рынке. Как сообщает GOAL.ком, руководство столкнулось с серьёзными трудностями при продаже игрока. Об этом Goal.com сообщает .

Приключение Тёна Копмейнерса в «Ювентусе» началось так же тяжело, как и завершился предыдущий сезон. Даже чемпионат мира не смог положительно повлиять на положение полузащитника, родившегося в 1998 году. Футболист выходил на поле в составе сборной Нидерландов в матчах против Японии, Швеции, Туниса и Марокко, но яркой игры не показал. Единственным заметным моментом стал реализованный пенальти в матче 1/32 финала против Марокко, однако он не только не помог команде избежать вылета с турнира, но и не повысил трансферную стоимость игрока.

Вернувшись в Турин, Копмейнерс оказался в том же положении, что и по итогам сезона-2025/26. Для главного тренера Лучано Спаллетти он не является основным футболистом идеального состава. В прошлом сезоне тренер пытался изменить позицию игрока, использовав его и в центре обороны, и в опорной зоне. Однако эти попытки не дали ожидаемого результата, и в итоге нидерландец остался в статусе «дорогого запасного».

Финансовые препятствия и трудности на трансферном рынке

Напомним, футболист был приобретён в 2024 году за 54,7 миллиона евро, а с учётом бонусов сумма сделки составила 61 миллион евро. Это соглашение стало одним из самых дорогих в истории клуба, однако сейчас признаётся, что оно себя не оправдало. Летние товарищеские матчи «Ювентуса» также подтвердили, что Копмейнерс не входит в основной состав.

Генеральные директора клуба Джованни Карневали и Фредерик Массара пытаются продать футболиста. Однако, чтобы избежать финансовых потерь, туринцам потребуется получить как минимум 32,9 миллиона евро. Потенциальных покупателей отпугивают его трансферная стоимость и годовая зарплата в размере 4,5 миллиона евро. Ранее переговоры с «Ромой» и «Болоньей» не принесли результата, а интерес со стороны клубов из Турции и Саудовской Аравии также не перешёл в серьёзную стадию.

Сценарий возможного ухода Копмейнерса

В нынешних условиях только вариант с арендой может сдвинуть эту сложную ситуацию с мёртвой точки. Если «Ювентус» согласится отдать футболиста в аренду, трансферный рынок вокруг него может оживиться.

Продажа Копмейнерса может стать решающим шагом для полноценного формирования полузащиты клуба. В частности, рассматривается вариант с трансфером Франка Кессье за счёт финансовых возможностей, которые освободятся после ухода нидерландца. В последние недели трансферного окна руководство ждут непростые решения.

ЮвентусТён КопмейнерсФранк КессьеСерия AТрансферы
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
Обсудите с Zamin AIПроанализируйте новость, получите полезные ответы

Комментарии 0

Похожие новости

Новый капитан: Флик поставил точку в вопросе капитанской повязки в «Барселоне»Новый капитан: Флик поставил точку в вопросе капитанской повязки в «Барселоне»Сегодня, 19:25Моуринью раскрыл причину, по которой Родри перешёл не в «Реал», а в «Барселону»Моуринью раскрыл причину, по которой Родри перешёл не в «Реал», а в «Барселону»Сегодня, 19:19Криштиану Роналду может приехать в Узбекистан в ноябреКриштиану Роналду может приехать в Узбекистан в ноябреСегодня, 19:07Наполи ищет нового нападающего: Габриэл Жезус и другие кандидатыНаполи ищет нового нападающего: Габриэл Жезус и другие кандидатыСегодня, 18:57Арсенал подтвердил, что подпишет новый контракт с Микелем АртетойАрсенал подтвердил, что подпишет новый контракт с Микелем АртетойСегодня, 18:32Сообщается, что Мурат Гассиев может провести бой с Баходиром ДжалоловымСообщается, что Мурат Гассиев может провести бой с Баходиром ДжалоловымСегодня, 18:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Шакира рассказала, у кого просила помощи, чтобы выйти на Мбаппе
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Ламин Ямаль раскрыл слова, сказанные ему Месси после финала
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
Криштиану Роналду определился с датой завершения карьеры в сборной Португалии
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
Сколько баллов заслужил Абдуқодир Ҳусанов за свой дебютный матч?
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова
ФИФА опубликовала впечатляющие показатели Абдукодира Ҳусанова