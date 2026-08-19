Судьба Копмейнерса в «Ювентусе»: дорогой запасной и трансферная проблема

Будущее нидерландского полузащитника Тёна Копмейнерса в итальянском «Ювентусе» по-прежнему остаётся неопределённым. Футболист не может найти своё место в составе туринцев, не получает стабильного места в основе и уже стал одной из самых сложных задач на трансферном рынке. Как сообщает GOAL.ком, руководство столкнулось с серьёзными трудностями при продаже игрока. Об этом Goal.com сообщает .

Приключение Тёна Копмейнерса в «Ювентусе» началось так же тяжело, как и завершился предыдущий сезон. Даже чемпионат мира не смог положительно повлиять на положение полузащитника, родившегося в 1998 году. Футболист выходил на поле в составе сборной Нидерландов в матчах против Японии, Швеции, Туниса и Марокко, но яркой игры не показал. Единственным заметным моментом стал реализованный пенальти в матче 1/32 финала против Марокко, однако он не только не помог команде избежать вылета с турнира, но и не повысил трансферную стоимость игрока.

Вернувшись в Турин, Копмейнерс оказался в том же положении, что и по итогам сезона-2025/26. Для главного тренера Лучано Спаллетти он не является основным футболистом идеального состава. В прошлом сезоне тренер пытался изменить позицию игрока, использовав его и в центре обороны, и в опорной зоне. Однако эти попытки не дали ожидаемого результата, и в итоге нидерландец остался в статусе «дорогого запасного».

Финансовые препятствия и трудности на трансферном рынке

Напомним, футболист был приобретён в 2024 году за 54,7 миллиона евро, а с учётом бонусов сумма сделки составила 61 миллион евро. Это соглашение стало одним из самых дорогих в истории клуба, однако сейчас признаётся, что оно себя не оправдало. Летние товарищеские матчи «Ювентуса» также подтвердили, что Копмейнерс не входит в основной состав.

Генеральные директора клуба Джованни Карневали и Фредерик Массара пытаются продать футболиста. Однако, чтобы избежать финансовых потерь, туринцам потребуется получить как минимум 32,9 миллиона евро. Потенциальных покупателей отпугивают его трансферная стоимость и годовая зарплата в размере 4,5 миллиона евро. Ранее переговоры с «Ромой» и «Болоньей» не принесли результата, а интерес со стороны клубов из Турции и Саудовской Аравии также не перешёл в серьёзную стадию.

Сценарий возможного ухода Копмейнерса

В нынешних условиях только вариант с арендой может сдвинуть эту сложную ситуацию с мёртвой точки. Если «Ювентус» согласится отдать футболиста в аренду, трансферный рынок вокруг него может оживиться.

Продажа Копмейнерса может стать решающим шагом для полноценного формирования полузащиты клуба. В частности, рассматривается вариант с трансфером Франка Кессье за счёт финансовых возможностей, которые освободятся после ухода нидерландца. В последние недели трансферного окна руководство ждут непростые решения.