В Namangan 16-летняя девушка пропала в реке
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В районе Uchqo‘rg‘on Namanganской области 16-летняя девушка вошла в реку Norin и исчезла в потоке. Происшествие произошло 19 августа около 05:15 утра.
Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Hayot Shamsuddinov, происшествие случилось на реке, протекающей по территории махалли «Ulug‘bek». По предварительным данным, причиной падения девушки в реку стала неосторожность.
Девушка училась в 11-м классе школы №1 района Uchqo‘rg‘on. В настоящее время сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям проводят поисково-спасательные работы.
На месте происшествия соответствующие службы продолжают поисковые работы. По факту случившегося прокуратура района Uchqo‘rg‘on начала доследственную проверку.
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