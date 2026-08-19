В Namangan 16-летняя девушка пропала в реке

·1·Общество
В Namangan 16-летняя девушка пропала в реке

В районе Uchqo‘rg‘on Namanganской области 16-летняя девушка вошла в реку Norin и исчезла в потоке. Происшествие произошло 19 августа около 05:15 утра.

Как сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Hayot Shamsuddinov, происшествие случилось на реке, протекающей по территории махалли «Ulug‘bek». По предварительным данным, причиной падения девушки в реку стала неосторожность.

Девушка училась в 11-м классе школы №1 района Uchqo‘rg‘on. В настоящее время сотрудники управления по чрезвычайным ситуациям проводят поисково-спасательные работы.

На месте происшествия соответствующие службы продолжают поисковые работы. По факту случившегося прокуратура района Uchqo‘rg‘on начала доследственную проверку.

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