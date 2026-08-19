В Сингапуре мужчина набросился на пожилого человека, погладившего по голове его дочь

В Сингапуре началось расследование после того, как 40-летний мужчина напал на 73-летнего человека, погладившего по голове его дочь, и повалил его на землю.

Инцидент произошёл в зоне питания торгового центра. На кадрах камер видеонаблюдения видно, как пожилой мужчина, проходя мимо девочки, погладил её по голове, после чего мать ребёнка остановила его. Затем отец девочки вступил в спор с пожилым мужчиной, схватил его за руку и повалил на землю.

По данным местных источников, пострадавшим является мужчина по имени Ео Сонг Хун, который почти 40 лет управляет кафе в этом торговом центре. По его словам, он погладил девочку по голове, желая проявить доброту, поскольку она показалась ему милой. Однако отец ребёнка истолковал этот жест иначе.

После инцидента пожилой мужчина обратился к врачу из-за сильной боли в пояснице. По словам его семьи, Ео и ранее испытывал трудности с ходьбой из-за травм ноги и бедра.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Личность напавшего на мужчину установлена, его дальнейшая судьба будет решена по итогам расследования.