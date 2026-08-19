Криштиану Роналду может приехать в Узбекистан в ноябре

Радостная новость для футбольных болельщиков: легендарный португальский футболист Криштиану Роналду может посетить Узбекистан в ноябре этого года.

Стал известен календарь элитного этапа Лиги чемпионов Азии сезона 2026/27. Согласно ему, ташкентский клуб «Пакстакор» 2 ноября на своем поле, как ожидается, примет саудовскую команду «Ал-Наср», за которую выступает Криштиану Роналду.

Если Роналду выйдет на поле в этом матче, это может стать его первым визитом в Узбекистан. В настоящее время португальская звезда продолжает карьеру в составе «Ал-Наср».

Узбекских футбольных болельщиков ожидает еще один важный матч. 23 ноября команда из Ферганы «Нефтчи» должна принять саудовский клуб «Ал-Хилол». В этой встрече болельщики могут получить возможность увидеть одного из звезд мирового футбола — Карима Бензема.

Таким образом, в ноябре в Узбекистане ожидается большой интерес к двум важным матчам с участием звезд мирового футбола.

Итак, приедет ли Криштиану Роналду в Ташкент и выйдет ли на поле против «Пакстакор»?