«Арсенал» запрашивает 150 миллионов евро за Вильяма Салиба

Лондонский «Арсенал» и защитник сборной Франции Вильям Салиба продолжают оставаться в центре внимания самых богатых и могущественных грандов Европы. По сообщению известного инсайдера-журналиста Экрема Конуна, к трансферной гонке за 24-летним талантливым футболистом официально присоединился каталонский «Барселона» клуб.

До этого в списке команд, желающих заполучить Салиба, значились мадридский «Реал» и парижский «ПСЖ». Теперь в европейском футболе может развернуться серьезная трехсторонняя борьба за этого защитника.

Жесткая позиция «Арсенала»

Однако руководство «Арсенала» и главный тренер Микель Артета категорически не намерены легко расставаться с главным фундаментом своей линии обороны.

Трансферное условие лондонцев: Согласно источнику, «канониры» ни при каких обстоятельствах не согласятся продать французского футболиста за сумму менее 150 миллионов евро . Эта сумма может сделать Салиба самым дорогим защитником в истории футбола.

Салиба перешел в «Арсенал» из французского «Сент-Этьена» в 2019 году за 30 миллионов евро. Действующий долгосрочный контракт с клубом рассчитан до 30 июня 2030 года . Этот фактор дает лондонскому клубу полное преимущество в будущих переговорах.

Эволюция трансфера и статистика Вильяма Салиба:

Показатель / Тип данных Зафиксированные цифры Стоимость покупки в 2019 году 30 миллионов евро Текущая оценка «Арсенала» 150 миллионов евро Срок действия текущего контракта до 30 июня 2030 года Матчи в сезоне 2025/26 50 (во всех турнирах) Показатель результативности 1 гол и 1 голевая передача

В последние сезоны Салиба признан настоящим «сердцем» обороны «Арсенала». Его хладнокровие и надежность на поле сделали команду одним из клубов, пропустивших меньше всего голов в английской Премьер-лиге. Покажет время, смогут ли такие гранды, как «Барселона» и «Реал», преодолеть устрашающий барьер «Арсенала» в 150 миллионов в следующее трансферное окно.