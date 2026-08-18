Гульельмо Викарио присоединился к Ювентусу

В итальянском футболе и на трансферном рынке наблюдаются серьезные изменения. Стало известно, что вратарь Гульельмо Викарио официально Ювентуса стал новым игроком команды. Туринский клуб достиг соглашения с Тоттенхэмом и официально объявил о переходе опытного голкипера. Goal.com сообщает .

По данным источников, стали известны и детали трансферного соглашения. Итальянский голкипер, родившийся в 1996 году, сначала присоединился к туринскому клубу на правах бесплатной аренды. Согласно условиям договора, Ювентус также получит право выкупить трансфер игрока по окончании сезона.

Стоимость трансфера и финансовые условия

Согласно договоренности между клубами, в дальнейшем бьянконери должны будут заплатить 8 миллионов евро, чтобы полностью получить права на игрока. Кроме того, при выполнении определенных условий предусмотрены дополнительные бонусы в размере 2 миллионов евро. Временное соглашение между сторонами будет действовать до 30 июня 2027 года.

Это соглашение Ювентусу позволит в течение сезона внимательно оценить возможности нового вратаря и проследить за тем, насколько хорошо он адаптируется в команде. Только после этого клуб примет окончательное решение — активировать опцию постоянного выкупа игрока или отказаться от нее.

Новый номер и задачи на будущее

Итальянский вратарь вернулся на родину после выступлений за Тоттенхэм и начинает новый этап карьеры. Сообщается, что в туринском клубе он будет выступать под своим особым 25-м номером. Теперь Викарио предстоит упорно бороться за место в составе в условиях высокой конкуренции, а также оправдывать доверие тренерского штаба и партнеров по команде.

В официальном заявлении клуб подчеркнул, что этот трансфер соответствует общей стратегии команды с финансовой и спортивной точек зрения. В течение сезона станет ясно, каких результатов добьется Викарио и насколько велик будет вклад вратаря в достижение целей, которые перед собой поставил Ювентус .