В обновлении macOS Apple нашли видео с изображением AirPods с камерой

Стало известно, что Apple готовится к выпуску новых продуктов, в частности наушников AirPods со встроенной камерой. Согласно сообщению MacRumors, среди кодов последнего обновления macOS нашли специальный видеоролик, связанный с этим гаджетом. Это вызвало большой интерес в мире технологий и указывает на приближение презентации новых наушников. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

На найденном видео мужчина держит в руках книгу и взаимодействует с помощником Siri на основе визуальной информации. В голосовом комментарии к ролику отмечается, что функция Висуал Intelligence позволяет анализировать окружающую обстановку и сохранять интересные объекты. Эта возможность позволит пользователю рассматривать объекты непосредственно через камеру наушников и получать ответы на вопросы о них.

Технические детали и программное обеспечение

При изучении кода программного обеспечения также были обнаружены строки с предупреждением о блокировке камеры наушников. Если волосы или другой предмет закроют камеру, система уведомит об этом пользователя. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Apple находится на финальном этапе испытаний такого устройства.

По данным источников, модели AirPods с камерой внешне напоминают наушники AirPods Pro 3, однако их дужка будет немного длиннее. Также предусмотрен специальный ЛЭД-индикатор, сигнализирующий о передаче данных в облачные сервисы. Это имеет большое значение для обеспечения безопасности и конфиденциальности пользователей.

Конкуренция на рынке и дата выпуска

В настоящее время похожие задачи выполняют другие гаджеты, включая Рай-Бан Meta Глассес, Луки пендант и умные очки Рокид. Этот шаг Apple может быть частью стратегии по внедрению искусственного интеллекта реального мира в другие устройства перед выпуском собственных автономных умных очков.

Ранее агентство Bloomberg сообщало, что Apple планирует выпустить новые наушники в первой половине 2026 года. Однако на фоне ожидаемой презентации новой версии Siri в сентябре предполагается, что компания может представить эти наушники с камерой одновременно с основными обновлениями операционных систем.