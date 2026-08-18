Гульельмо Викарио присоединился к «Ювентусу»

Итальянский вратарь Гульельмо Викарио официально стал игроком туринского «Ювентуса». Опытный голкипер перешёл из «Тоттенхэма», подписал контракт с новой командой и начал очередной важный этап своей карьеры. Как сообщает Goal.com, трансфер был официально подтверждён после переговоров между сторонами, а вратарь вернулся в Италию. Об этом Goal.com сообщает .

Как стало известно, согласно условиям трансфера Викарио перешёл в «Ювентус» на правах бесплатной аренды до конца текущего сезона. При этом туринский клуб получил возможность в дальнейшем полностью выкупить права на футболиста. Этот пункт указан как одно из ключевых условий соглашения.

Стоимость трансфера и финансовые детали

Согласно договорённости между клубами, если «Ювентус» захочет выкупить футболиста по окончании сезона, ему придётся выплатить «Тоттенхэму» 8 миллионов евро. Кроме того, соглашение предусматривает дополнительные бонусы в размере 2 миллионов евро, зависящие от спортивных результатов. Это свидетельствует о чётко определённых финансовых условиях сделки.

Согласно официальному заявлению туринского клуба, арендное соглашение с вратарём 1996 года рождения действует до 30 июня 2027 года. За это время тренерский штаб сможет внимательно оценить возможности Викарио и принять окончательное решение о его сохранении в составе.

Новый номер и задачи на будущее

Сообщается, что Викарио будет выступать в туринском клубе под номером 25. Для вратаря, вернувшегося в Серию А после выступлений в английской Премьер-лиге, это хорошая возможность проявить себя и побороться за место в основном составе новой команды.

Сейчас голкипер готовится завоевать доверие тренеров и болельщиков «Ювентуса» благодаря своей надёжной игре. Ожидается, что это новое приключение в составе «бьянконери» откроет для вратаря новую страницу в карьере.