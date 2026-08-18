История легендарного двигателя Мезгер для поклонников Porsche

В автомобильном мире редко встречаются двигатели, обладающие легендарным статусом и выделяющиеся уникальными техническими характеристиками. Как пишет издание иксбт.ком, среди лучших силовых агрегатов в истории Porsche особое место занимают оппозитные двигатели «Мезгер», названные в честь Ханс Мезгер. Эти моторы постоянно привлекают внимание автолюбителей не только своими выдающимися характеристиками, но и богатой историей и выносливостью. Об этом Autocar.ко.ук сообщает .

Наследие легендарного инженера и первые шаги

Термин «Мезгер» чаще всего используют применительно к двигателям с жидкостным охлаждением, устанавливавшимся на ГТ-модели поколений 996 и 997, а также на версиях 996 и 997.1 Турбо. Хотя технически это название можно применять к любому шестицилиндровому двигателю Porsche с воздушным охлаждением, основное внимание уделяется именно поколению с жидкостным охлаждением. Эти двигатели получили название в честь знаменитого инженера Ханс Мезгер, жившего с 1929 по 2020 год.

Ханс Мезгер возглавлял команду инженеров, создавшую 2,0-литровый двигатель «901» с воздушным охлаждением, устанавливавшийся на первых моделях 911. Его оригинальный оппозитный двигатель стал фундаментом для всех шестицилиндровых моторов с воздушным охлаждением, выпускавшихся заводом в течение следующих трёх десятилетий, а также для силовых агрегатов гоночных автомобилей. Благодаря таким особенностям, как прочный картер и система смазки с сухим картером, эти двигатели отличались исключительной выносливостью.

Проблемы и возвращение к истокам

После ухода Мезгер на пенсию в 1993 году, четыре года спустя Porsche отказалась от конструкции с воздушным охлаждением, применявшейся десятилетиями. Для представленной в 1999 году модели 996 был разработан полностью новый двигатель «М96» с жидкостным охлаждением. Однако этот новый мотор столкнулся с серьёзными проблемами, включая растрескивание головок блока цилиндров, задиры и разрушение подшипников промежуточного вала.

Именно в этот момент потребовалось омологировать 996 для автоспорта и создать конкурентоспособный и надёжный силовой агрегат. В результате Porsche обратилась к архивам и использовала производную от блока 911 GT1, победившего в гонке «24 часа Ле-Мана». В свою очередь, он происходил от двигателя, созданного Мезгер для гоночного автомобиля Груп К — 962.

Новый 3,6-литровый оппозитный двигатель с жидкостным охлаждением и атмосферным наддувом был установлен на модель 996 GT3 в 1999 году. Как и его предшественники с воздушным охлаждением, он имел разъёмный картер и систему смазки с сухим картером, а также комплектовался более надёжным приводом распределительных валов с шестернями вместо цепного механизма двигателя М96.