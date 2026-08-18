Xiaomi прекратила выпуск обновлений для популярных смартфонов

Компания Xiaomi официально обновила список устройств, для которых больше не предоставляется программная поддержка. По данным Иксбт.ком, с 17 августа текущего года для ряда популярных моделей смартфонов прекращён выпуск прошивок и патчей безопасности. Это изменение может повлиять на повседневную безопасность пользователей и дальнейшую работу устройств. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как выяснилось, это ограничение затронуло всего шесть моделей брендов Xiaomi и Redmi. Из-за этого решения владельцы этих смартфонов больше не смогут получать новые версии операционной системы и функции. Тем не менее прекращение полноценной поддержки не означает, что устройства сразу выйдут из строя.

Какие модели лишились поддержки?

Согласно изменениям, внесённым в официальную базу данных компании, был сформирован список устройств, для которых в дальнейшем не будут выпускаться обновления программного обеспечения. В него вошли преимущественно популярные гаджеты среднего и нижнего ценовых сегментов, причём некоторые из них появились на рынке относительно недавно.

В список устройств, исключённых из программы обновлений, входят:

Redmi 12 5Г

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12С Pro

Redmi Ноте 12Р

Владельцы этих моделей больше не смогут получать системные обновления через официальные каналы. Со временем это может привести к небольшим проблемам в работе некоторых современных приложений.

Вопросы безопасности и исключения

Однако специалисты отмечают, что официальное завершение программной поддержки не означает, что пользователи останутся один на один с проблемами. Согласно своей политике, Xiaomi в отдельных случаях может выпустить специальные исправления, если на устройствах будет обнаружена критическая уязвимость или серьёзная угроза безопасности.

Тем не менее регулярные ежемесячные или ежеквартальные патчи безопасности больше не будут предоставляться для этих моделей. Это естественный процесс для устаревающих гаджетов на технологическом рынке, который вынуждает компании направлять ресурсы на устройства новых поколений.