До официальной презентации ещё есть время: первые аксессуары для iPhone 18 поступили в продажу

Несмотря на то что до презентации следующей флагманской серии Apple остаётся около месяца, в крупных китайских интернет-магазинах уже начали принимать заказы на специальные чехлы для будущих смартфонов. Как сообщает издание иксбт.ком, на таких торговых платформах, как Таобао и ДжД.ком, стоимость аксессуаров составляет примерно 22–36 юаней. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Продавцы пытаются убедить клиентов, что изделия изготовлены с учётом точных технических характеристик и размеров будущих смартфонов. Чтобы привлечь покупателей и снизить их опасения, некоторые продавцы гарантируют возможность вернуть чехол в течение семи дней без объяснения причин даже в случае ошибки.

Обычная практика в индустрии и секрет КАД-макетов

Такая ситуация регулярно повторяется каждый год перед презентацией смартфонов нового поколения. Производители аксессуаров стремятся заранее выйти на рынок и встретить первую волну покупателей готовой продукцией.

Ранее широкое обсуждение вызвали опубликованные компанией иФунСмарт фотографии чехлов, подготовленных для ещё не анонсированного складного iPhone. Обычно производители получают КАД-макеты за несколько месяцев до выхода устройств в продажу, что позволяет представить аксессуары одновременно с новым продуктом.

Аналогичные случаи в предыдущие годы и темпы производства

Аналогичный процесс наблюдался и накануне выхода iPhone 17. На основе утёкших чертежей китайские магазины заказывали специальные макеты, позволяя пользователям заранее ознакомиться с будущим внешним видом устройства.

Пока рынок аксессуаров набирает обороты, производство самих смартфонов также активно продолжается. По данным источников, серийное производство моделей iPhone 18 и iPhone 18 Pro началось ещё в июле.

В настоящее время заводы Foxconn, являющиеся основным сборочным партнёром Apple, активно нанимают новых сотрудников, чтобы ещё больше увеличить объёмы производства и полностью удовлетворить спрос. Это свидетельствует о том, что будущую презентацию с большим интересом ожидают на мировом технологическом рынке.