SpaceX успешно спасла корабль Starship из океана

·18·Технологии
SpaceX успешно спасла корабль Starship из океана

По данным Иксбт.ком, компания SpaceX объявила об успешном завершении сложной операции по доставке своего прототипа Starship Шип 40 в спокойные воды у острова Рождества в Индийском океане. Эта уникальная спасательная операция стала первой в аэрокосмической отрасли и важным шагом в развитии технологий многоразовых космических кораблей. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как известно, во время испытаний в рамках 13-го испытательного полёта Starship впервые в истории совершил мягкую управляемую посадку в Индийском океане и сохранил целостность. В отличие от предыдущих прототипов, он не взорвался при контакте с водой и сразу после посадки продолжил передавать телеметрические данные через Starlink.

Сложная буксировка и испытания в океане

После посадки корабль оставался в открытом океане почти месяц. Спасательную операцию провели суда Норманд Ranger и Го Аустралис. Несмотря на сложные погодные условия и сильные волны, им удалось безопасно доставить 52-метровый аппарат в защищённую бухту.

Специалистам удалось осторожно отбуксировать корабль на небольшой скорости. Хотя операция была полностью завершена, длительное пребывание в солёной воде и воздействие космического полёта не могли не сказаться на аппарате.

Состояние корабля и дальнейшие планы

По предварительным сообщениям, за несколько недель в открытом океане аппарат получил значительные повреждения. В частности, с корпуса отслоилось множество теплозащитных плиток, один из передних управляющих закрылков полностью исчез, а второй получил серьёзные повреждения.

В настоящее время инженеры приступили к тщательной оценке общего состояния корпуса Starship, теплозащиты и других систем. Анализируя полученные данные и материалы, специалисты планируют дополнительно усовершенствовать конструкцию космического корабля в будущем.

SpaceXStarshipКосмосТехнологииStarlink
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор
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