SpaceX успешно спасла корабль Starship из океана

По данным Иксбт.ком, компания SpaceX объявила об успешном завершении сложной операции по доставке своего прототипа Starship Шип 40 в спокойные воды у острова Рождества в Индийском океане. Эта уникальная спасательная операция стала первой в аэрокосмической отрасли и важным шагом в развитии технологий многоразовых космических кораблей. Об этом Иксбт.ком сообщает .

Как известно, во время испытаний в рамках 13-го испытательного полёта Starship впервые в истории совершил мягкую управляемую посадку в Индийском океане и сохранил целостность. В отличие от предыдущих прототипов, он не взорвался при контакте с водой и сразу после посадки продолжил передавать телеметрические данные через Starlink.

Сложная буксировка и испытания в океане

После посадки корабль оставался в открытом океане почти месяц. Спасательную операцию провели суда Норманд Ranger и Го Аустралис. Несмотря на сложные погодные условия и сильные волны, им удалось безопасно доставить 52-метровый аппарат в защищённую бухту.

Специалистам удалось осторожно отбуксировать корабль на небольшой скорости. Хотя операция была полностью завершена, длительное пребывание в солёной воде и воздействие космического полёта не могли не сказаться на аппарате.

Состояние корабля и дальнейшие планы

По предварительным сообщениям, за несколько недель в открытом океане аппарат получил значительные повреждения. В частности, с корпуса отслоилось множество теплозащитных плиток, один из передних управляющих закрылков полностью исчез, а второй получил серьёзные повреждения.

В настоящее время инженеры приступили к тщательной оценке общего состояния корпуса Starship, теплозащиты и других систем. Анализируя полученные данные и материалы, специалисты планируют дополнительно усовершенствовать конструкцию космического корабля в будущем.