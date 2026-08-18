Объявлены курсы валют на 19 августа

·30·Экономика
Объявлены курсы валют на 19 августа

Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 19 августа 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 36,95 сума и опустился до 11 820,40 сума.

• Евро подешевел на 61,75 сума и опустился до 13 684,48 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,27 сума и опустился до 139,05 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 84,37 сума и опустился до 15 990,64 сума.
• Японская иена подешевела на 0,44 сума и опустилась до 74,02 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 90,53 сума и опустился до 14 549,98 сума.
• Китайский юань подешевел на 6,29 сума и опустился до 1 753,12 сума.

Центральный банк УзбекистанаУзбекистан
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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор
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