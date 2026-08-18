Объявлены курсы валют на 19 августа
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• Евро подешевел на 61,75 сума и опустился до 13 684,48 сума.
Центральный банк Узбекистана объявил официальные курсы иностранных валют на 19 августа 2026 года. Согласно им, доллар подешевел на 36,95 сума и опустился до 11 820,40 сума.
• Евро подешевел на 61,75 сума и опустился до 13 684,48 сума.
• Российский рубль подешевел на 0,27 сума и опустился до 139,05 сума.
• Фунт стерлингов подешевел на 84,37 сума и опустился до 15 990,64 сума.
• Японская иена подешевела на 0,44 сума и опустилась до 74,02 сума.
• Швейцарский франк подешевел на 90,53 сума и опустился до 14 549,98 сума.
• Китайский юань подешевел на 6,29 сума и опустился до 1 753,12 сума.
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