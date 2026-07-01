Гарри Кейн спас Англию: «Три льва» одержали волевую победу над ДР Конго

Сборная Англии обеспечила себе выход в четвертьфинал чемпионата мира. В трудном матче против сборной ДР Конго подопечные Томаса Тухеля одержали победу со счетом 2:1, выполнив важную задачу на групповом этапе. Хотя игра началась с неожиданных трудностей для англичан, капитан команды Гарри Кейн и вышедший на замену Энтони Гордон решили исход встречи. Об этом сообщает Goal.com сообщает издание.

Уже на 7-й минуте встречи Брайан Чипенга остался один на один в штрафной площади и точным ударом в ближний угол ворот Джордана Пикфорда открыл счет. По данным Goal.com, голкипер не смог выручить команду в этой ситуации. После этого гола англичане долгое время не могли прийти в себя и с трудом демонстрировали организованную игру на поле.

В первом тайме Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд имели возможности сравнять счет, однако вратарь ДР Конго Лионель Мпаси продемонстрировал мастерство. В то же время представитель соперника Йоан Висса мог увеличить преимущество, но его удар пришелся в штангу. Англичане ушли на перерыв в положении проигрывающих.

Связка Гарри Кейна и Энтони Гордона

Во втором тайме Томас Тухель провел ротацию в составе. Вышедший на поле Энтони Гордон резко изменил темп игры. Именно после его передачи Гарри Кейн точным ударом головой восстановил равновесие. Этот гол придал «Трем львам» уверенности, и они усилили давление.

За четыре минуты до конца матча эта же пара снова сыграла ключевую роль. После того как вратарь отразил удар Джуда Беллингема, Энтони Гордон подобрал мяч и доставил его Гарри Кейну. Опытный нападающий мощным ударом с линии штрафной площади в касание забил победный гол.

Эта победа позволила сборной Англии встретиться в плей-офф с хозяевами турнира — Мексикой. Несмотря на положительный результат, английская пресса критикует игру команды в обороне и действия Джордана Пикфорда. Исправление ошибок станет главной задачей для Томаса Тухеля на следующем этапе.