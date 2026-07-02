Лионель Месси и Фоларин Балогун: сборная США недовольна решением судей

·79·Спорт
Лионель Месси и Фоларин Балогун: сборная США недовольна решением судей

Победа сборной США в матче против Боснии и Герцеговины осталась в тени спорного решения арбитров. Удаление нападающего команды Фоларина Балогуна вызвало бурные дискуссии в футбольном сообществе. Основным пунктом претензий стало различие в подходе судей к аналогичной ситуации с участием Лионеля Месси. Об этом сообщает Goal.com .

На 64-й минуте матча между США и Боснией Фоларин Балогун в борьбе за мяч наступил на стопу защитника соперника Тарика Мухаремовича. После длительного просмотра VAR судья предъявил нападающему прямую красную карточку. Несмотря на победу США со счетом 2:0, это удаление повергло в шок главного тренера Маурисио Почеттино и игроков.

Двойные стандарты судейства

Бывший футболист и эксперт Алекси Лалас в социальных сетях сравнил этот эпизод с ситуацией, связанной с Лионелем Месси. Он отметил, что на предыдущих этапах турнира капитан Аргентины в матче против Алжира совершил точно такое же грубое действие, однако тогда судьи не ограничились даже желтой карточкой. По мнению Лаласа, арбитры и система VAR проявляют более мягкое отношение к звездным футболистам.

По сообщению издания The Athletic, Маурисио Почеттино после игры открыто выразил свое недовольство. «Для меня это ни в коем случае не красная карточка. У игрока не было намерения нанести травму сопернику. Это было обычное, случайное столкновение в футболе. Фоларин очень подавлен, так как пропустит следующую важную игру», — заявил тренер.

Один из лидеров команды Уэстон Маккенни также сообщил, что в раздевалке все футболисты были удивлены этим решением. По его словам, на протяжении турнира подобные, даже более грубые эпизоды с участием других команд оставались безнаказанными. Футболист подчеркнул, что протокол принятия решений судьями остается непонятным и выглядит несправедливо.

Этот инцидент вновь вынес на повестку дня споры о применении системы VAR и последовательности действий судей на международных турнирах. «Прощение» таких звезд, как Лионель Месси, и суровые наказания для молодых игроков усиливают сомнения болельщиков и специалистов в беспристрастности арбитража.

Лионель МессиФоларин БалогунСШААргентинаФутбол
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» редактор
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