ЧМ-2026: точные прогнозы на три сегодняшних плей-офф матча

·48·Спорт
ЧМ-2026: точные прогнозы на три сегодняшних плей-офф матча

В стадии 1/16 финала чемпионата мира 2026 года пройдут еще три важных матча. Испания встретится с Австрией, Португалия — с Хорватией, а Швейцария поборется с Алжиром за выход в следующий раунд.

На бумаге в каждой паре есть фаворит. Однако в матчах на вылет одна ошибка может поставить крест на всем мундиале — Германия и Нидерланды уже жестко об этом напомнили.

Вчера на нашем сайте под заголовком «ЧМ-2026: точные прогнозы на три сегодняшних плей-офф матча» мы верно определили победителей трех игр. Согласно итогам прогноза, Англия, Бельгия и США вышли в 1/8 финала, прогноз оправдался на 100%. В этот раз мы отдельно учли основное и возможное дополнительное время.

1. Испания — Австрия

Прогноз: Испания 2:0 Австрия

Испания имеет огромное преимущество в контроле мяча и позиционном нападении. Команда не проигрывает 34 матча подряд, а Австрия, хоть и создает угрозы высоким прессингом, останется без защитника Филиппа Мвене.

Победитель: Испания
Уровень уверенности: 75%
Вероятные авторы голов: Ламин Ямаль, Оярсабаль

2. Португалия — Хорватия

Прогноз: 1:1 в основное время, 2:1 после дополнительного времени

Хорватия очень хорошо знает, как проводить матчи плей-офф, и попытается сбить темп игры в центре поля. Однако линия атаки и скамейка Португалии сильнее. Португальцы победили во всех четырех предыдущих встречах между этими командами.

Выйдет в следующий раунд: Португалия
Уровень уверенности: 63%
Вероятный решающий гол: Роналду или игрок замены

3. Швейцария — Алжир

Прогноз: Швейцария 1:0 Алжир

Самая равная пара в этой тройке. Дисциплина в обороне и опыт плей-офф дают Швейцарии небольшое преимущество. Травма нападающего Алжира Мухаммеда Амары может стать серьезной потерей для африканцев.

Победитель: Швейцария
Уровень уверенности: 57%
Самый опасный сценарий: Дополнительное время после 0:0

Итоговые прогнозы

Матч

Прогноз

Испания — Австрия

2:0

Португалия — Хорватия

2:1, в дополнительное время

Швейцария — Алжир

1:0

Три основных выбора: Победа Испании, выход Португалии в следующий раунд, выход Швейцарии в следующий раунд.

ИспанияПортугалияШвейцарияАвстрияХорватия
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор
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